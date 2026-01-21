Valentino, Abbagnato: "Ho avuto il privilegio di essere sua amica"

“Una persona speciale, mancherà tanto, ho avuto il privilegio di essere vestita da lui, di essere anche un’amica, ed è un’emozione”. Così étoile Eleonora Abbagnato, arrivata in piazza Mignanelli a rendere omaggio a Valentino. Pensando ad un ricordo particolare che la lega allo stilista, la Abbagnato spiega: “Due anni fa abbiamo inaugurato il teatro di Voghera, su città Natale, l’ultimo momento in cui siamo stati insieme”. La ballerina ricorda poi un abito speciale che Valentino creò per lei: “Un abito che mi piaceva particolarmente? Il mio primo abito creato da Valentino, è stato per il capodanno di Vienna per un balletto meraviglioso, avevo delle piume di struzzo, quindi una cosa speciale così come era lui”.

“Un difetto? Impossibile trovarlo, era una persona gentile, adorabile, e amava tutti come una vera famiglia”, conclude la Abbagnato.