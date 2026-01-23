circle x black
Valentino, oggi i funerali: a Roma l'ultimo saluto - Video

Centinaia di persone a piazza della Repubblica

23 gennaio 2026 | 09.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Centinaia di persone - in gran parte giornalisti, fotografi, cameraman e altri addetti ai lavori ma anche fan - davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, dove oggi verranno celebrati i funerali di Valentino Garavani, il grande stilista morto lunedì a Roma a 93 anni. Servizio d’ordine imponente (quasi 100 persone al lavoro solo su questo tra l’interno e l’esterno della basilica) e un’organizzazione all’insegna dell’eleganza studiata fin nel minimo dettaglio, come avrebbe voluto il patron della maison e quasi come fosse la sua ultima sfilata. Il feretro arriverà, da Piazza Mignanelli dove ieri e mercoledì è stata allestita la camera ardente, solo quando gli ospiti saranno tutti entrati in chiesa.

Attese diverse star internazionali (si vocifera tra gli altri - ma l’organizzazione ha voluto mantenere il massimo riserbo - di Claudia Schiffer, Anne Hathaway, Anna Wintour, Tom Ford) ma anche diversi aristocratici europei. A celebrare il rito funebre sarà il parroco della basilica, don Pietro Guerini. Gli addobbi e gli omaggi floreali, sono, come per la camera ardente, all’insegna del bianco. Uno dei colori preferiti dallo stilista (oltre naturalmente al ‘rosso Valentino’, diventato il suo marchio di fabbrica).

Dopo il funerale il feretro sarà portato al Cimitero Flaminio, a Prima Porta, dove verrà tumulato in quella che è la cappella ‘di famiglia’ voluta da Valentino e dall’inseparabile Giancarlo Giammetti, il socio ed ex compagno rimasto sempre al suo fianco nel lavoro e nel privato: una tomba di forma circolare, con grandi vetrate e grandi aiuole intorno, dove Giammetti ha già annunciato che vorrà essere sepolto anche lui.

