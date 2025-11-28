circle x black
Cerca nel sito
 

Varese, dopo mesi di maltrattamenti tenta di uccidere la moglie, arrestato 48enne a Luino

28 novembre 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo mesi di maltrattamenti, proprio in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, un cittadino 48enne dello Sri Lanka, residente nel luinese, ha aggredito la moglie, connazionale e convivente, nel corso di un ennesimo litigio scaturito per futili motivi. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha prima colpito ripetutamente la donna al volto e poi ha tentato di soffocarla utilizzando un cavo elettrico, prima di allontanarsi alla guida della propria autovettura ancora in stato di forte alterazione psicofisica.

La tempestiva segnalazione dei vicini al NUE112 ha consentito alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Luino di inviare immediatamente sul posto le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Marchirolo. I militari, intervenuti in pochi minuti, hanno intercettato l’uomo mentre stava rientrando verso l’abitazione e lo hanno arrestato in stato di flagranza di reato. L’arrestato, risultato positivo all’alcoltest, è stato contestualmente sottoposto al ritiro della patente di guida e il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

La vittima, che non versa fortunatamente in pericolo di vita, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’Ospedale “Di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese dove le sono stati riscontrati traumi contusivi, tumefazioni alla testa ed evidenti abrasioni al collo compatibili con il tentativo di soffocamento con il legaccio improvvisato, repertato e sequestrato quale corpo di reato. Sono stati immediatamente attivati i protocolli del cosiddetto “Codice Rosso”, con informazione diretta al Procuratore della Repubblica di Varese. L’arrestato, recidivo perché già condannato nel 2020 per analoghe condotte ai danni della moglie, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltrattamenti violenza contro le donne arrestato tentativo di uccidere
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza