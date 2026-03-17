circle x black
Cerca nel sito
 

Becciu, processo da rifare. La Corte d'Appello vaticana decreta la "nullità relativa" del giudizio di primo grado

I giudici di secondo grado hanno chiesto la "rinnovazione del dibattimento" nel procedimento che vede il cardinale tra gli imputati

Angelo Becciu
Angelo Becciu
17 marzo 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Processo al cardinale Angelo Becciu da rifare ma non da zero. La Corte d'Appello vaticana ha dichiarato oggi, martedì 17 marzo, la “nullità relativa” del procedimento di primo grado che vedeva il porporato tra gli imputati.

I giudici d'appello hanno disposto “la rinnovazione del dibattimento”, il deposito in cancelleria di tutti gli atti del procedimento istruttorio. Il 22 giugno prossimo le parti torneranno dunque in aula per il calendario del dibattimento che, alla luce della decisione, ripartirà. La Corte d’Appello ha precisato nell'ordinanza che “non dichiara la nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vaticano Becciu processo
Vedi anche
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza