I giudici di secondo grado hanno chiesto la "rinnovazione del dibattimento" nel procedimento che vede il cardinale tra gli imputati
Processo al cardinale Angelo Becciu da rifare ma non da zero. La Corte d'Appello vaticana ha dichiarato oggi, martedì 17 marzo, la “nullità relativa” del procedimento di primo grado che vedeva il porporato tra gli imputati.
I giudici d'appello hanno disposto “la rinnovazione del dibattimento”, il deposito in cancelleria di tutti gli atti del procedimento istruttorio. Il 22 giugno prossimo le parti torneranno dunque in aula per il calendario del dibattimento che, alla luce della decisione, ripartirà. La Corte d’Appello ha precisato nell'ordinanza che “non dichiara la nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti”.