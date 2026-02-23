circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia, ricoverata bambina con malaria

La 12enne era rientrata da un viaggio in Africa: il quadro clinico si era complicato

Un ospedale
Un ospedale
23 febbraio 2026 | 07.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bambina di 12 anni è stata trasferita dall'ospedale di Chioggia (Venezia) a quello di Padova per un sospetto caso di malaria. La bambina, residente a Chioggia, è arrivata all'ospedale della Navicella dopo che, per alcuni giorni, da poco rientrata con la famiglia da un soggiorno in Africa, lamentava febbre alta.

I pediatri di Chioggia hanno prontamente diagnosticato la malaria e avviato la terapia specifica ma, per la criticità del quadro clinico, con gli specialisti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova hanno concordato il suo trasferimento, avvenuto nella serata di sabato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bambina malaria venezia bambina malaria chioggia bambina malaria cronaca news
Vedi anche
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza