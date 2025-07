Vent’anni di CineNostrum, il cinema protagonista ad Aci Catena

Il Comune di Aci Catena (Catania) si prepara a presentare CineNostrum – Vent’anni di storia, la storica rassegna cinematografica che celebra il legame tra la Sicilia e il grande cinema. Quattro serate di proiezioni, musica, talk e incontri con protagonisti del panorama cinematografico italiano e internazionale animeranno il cuore della città dal 24 al 27 luglio 2025. "L’edizione 2025 sarà particolarmente significativa: verranno celebrati infatti i vent’anni del festival con una programmazione che intreccia memoria, innovazione e territorio, in un dialogo tra il passato e le nuove generazioni di autori siciliani. Numerosi saranno, come di consuetudine, gli ospiti che terranno compagnia al pubblico. Guest star sarà la sicilianissima Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema mediterraneo che sarà sul palco di Cinenostrum per due giorni. Premio alla carriera anche per Guia Jelo grande protagonista sia sullo schermo che in teatro", si legge in una nota.

La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 11 luglio alle ore 10.30, nella Sala Giunta del Comune di Aci Catena, alla presenza della Sindaca Margherita Ferro, del Direttore Artistico Cateno Piazza e di altri rappresentanti istituzionali e culturali. “È per me un grande onore e una profonda emozione - ha dichiarato il direttore artistico Cateno Piazza – dirigere questa manifestazione nell’edizione dei Vent’anni di storia del CineNostrum, una manifestazione che in questi due decenni ha segnato la storia culturale e cinematografica del Comune di Aci Catena e dell’intero territorio siciliano. Il mio impegno sarà quello di valorizzare la vocazione del nostro territorio per il cinema e per la cultura, promuovendo il talento locale e rafforzando i legami con il grande cinema italiano seguendo le orme profonde delle venti edizioni dio questo fantastico festival”.

Anche la Sindaca di Aci Catena, Margherita Ferro che si è battuta con tutte le sue energie per arrivare a questa importante edizione ha voluto esprimere il proprio sostegno all’iniziativa: “CineNostrum rappresenta un patrimonio culturale prezioso per la nostra comunità. I vent’anni del festival sono la dimostrazione concreta di come il cinema possa diventare strumento di crescita sociale, promozione del territorio e valorizzazione dei talenti locali. La nostra Amministrazione è orgogliosa di sostenere questo progetto e intende investire sempre di più nella cultura come volano di sviluppo”. La rassegna è promossa dal Comune di Aci Catena con il sostegno e il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato Sport, turismo e spettacolo, Città Metropolitana di Catania, Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, Confindustria e Gal Terre di Aci.