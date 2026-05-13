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Maltempo a Verona, Zaia: "Ecco il tornado che porta via il tetto di alcuni capannoni" - Video

13 maggio 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maltempo in Veneto, con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia ha pubblicato sui social un video che mostra "l'arrivo del tornado su Verona città". "In pochi secondi - scrive - si porta via parte del tetto di alcuni capannoni, scagliando i detriti verso l'autore del video che per fortuna è riuscito a mettersi al riparo in tempo". "Infatti è sempre importante stare lontano dalle pareti esterne anche dalle finestre con le trombe d'aria", ricorda.

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Sono oltre 90, fa sapere Zaia, gli interventi effettuati nelle ultime ore: le situazioni più critiche si registrano nel Veronese, ma disagi e danni hanno interessato anche il Veneziano, il Padovano, il Trevigiano e il Vicentino. Alberi abbattuti, tetti danneggiati e allagamenti stanno mettendo a dura prova il territorio e molte comunità.﻿

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verona verona tornado verona tromba d aria luca zaia
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