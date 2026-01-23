circle x black
Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne scomparso da martedì

Di lui si erano perse le trecce il 20 gennaio, quando dopo è salito sul treno per dirigersi all’università a Verona dove studia informatica, ma non è mai sceso alla stazione di Porta Nuova

Erik Tini
Erik Tini
23 gennaio 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato rintracciato oggi alla stazione di Budapest, in Ungheria, Erik Tini, 23 anni, lo studente di Peri di Dolcè (Verona), di cui si erano perse le tracce da martedì 20 gennaio. Quella mattina il ragazzo era salito sul treno per dirigersi all’università a Verona dove studia informatica, ma non era mai sceso alla stazione di Porta Nuova. A casa aveva lasciato sia il suo pc che il telefono cellulare e la sera non era rientrato.

La famiglia, dopo averlo cercato in lungo e in largo all'ateneo e nei dintorni, aveva presentato denuncia di scomparsa e la prefettura attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse e diramato il suo identikit. Oggi pomeriggio la notizia data dai carabinieri del Comando provinciale scaligero che il 23enne era stato rintracciato a Budapest.

