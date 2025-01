Vicenzaoro January, studenti protagonisti oggi all'apertura

L'evento speciale per oltre 500 alunni delle scuole superiori e degli istituti della provincia

Oltre 500 studenti delle scuole superiori e degli istituti della provincia protagonisti oggi all’apertura di Vicenzaoro January: una visita che rappresenta un'opportunità unica per entrare in contatto con il mondo del business e della gioielleria con le giovani leve che potranno conoscere e imparare direttamente dalle imprese che guidano il mercato. Con l’industry che mette al centro della propria agenda il ricambio generazionale, Vicenzaoro - con un evento speciale che si inserisce all'interno di VIOFF Golden Talk curato da Skuola.net – ha aperto dunque la nuova edizione puntando sui giovani, riconoscendo ancora una volta il loro valore fondamentale per l’evoluzione dell’industria del gioiello.