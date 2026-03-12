circle x black
Violenza di genere, Urraro: "Serve un approccio culturale per fermare il fenomeno"

12 marzo 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
"La prevenzione deve partire dalla cultura e dalle principali agenzie educative come università, scuole e famiglie". Francesco Urraro Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria interviene in occasione dell'incontro "Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno", organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, sottolineando l'importanza di affiancare alle misure repressive un lavoro strutturale di prevenzione culturale e sociale contro la violenza di genere.

