Violenza su donne, 'La strage delle innocenti': nel libro di Gassani kit sopravvivenza per vittime

Una sorta di 'kit di sopravvivenza per tutte le donne' con le istruzioni d'uso per permettere loro di difendersi e fuggire dalla violenza domestica e di genere o da un partner sbagliato. Questo si propone il saggio 'La strage delle innocenti' dell'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani e pubblicato da Diarkos. Il libro, attraverso la voce corale di numerosi professionisti che ogni giorno si battono contro la violenza di genere e attraverso tante storie drammatiche, rappresenta un'indagine sulla violenza in tutte le sue forme. Non solo il femminicidio o la violenza di genere fisica, ma anche quella che sfocia nella sfera psicologica, emotiva, economica, lavorativa e non solo.

Il libro conta dei contributi di: Simona e Vittoriana Abate, Cristiana e Michele Arditi di Castelvetere, Marina Baldi, Maria Grazia Bortolussi, Roberta Bruzzone, Cataldo Calabretta, Stefano Callipo, Anna Maria Casale, Daniela Cavallini, Maddalena Cialdella, Marcella Ciapetti, Sonia D'Agostino, Valerio de Gioia, Giovanna De Maio, Maria Furfaro, Nicodemo Gentile, Gabriella Marano, Francesco Mazza, Maria Rita Parsi, Loredana Petrone, Francesco Pira, Marzia Sperandeo, Anna Vagli. Le testimonianze di avvocati, criminologi, psicologi e tanti altri esperti si propongono di far riconoscere i segnali di abuso.

"Penso che la battaglia contro la violenza di genere non debba essere monopolio del mondo femminile: è un problema serio di tutta la comunità - scrive l'autore Gassani che è anche presidente dell'Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani - È una battaglia di civiltà che gli uomini devono combattere per la propria dignità, per il proprio senso di giustizia, per difendere le proprie figlie, le proprie sorelle, le proprie amiche. In piazza devono scendere gli uomini, accanto alle donne e per tutte le donne. Gli uomini per primi!".