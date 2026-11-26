Una mobilitazione istituzionale e culturale che va oltre la ricorrenza del 25 novembre, per tradursi in politiche strutturali, reti territoriali e protezione quotidiana nei Comuni.

E' il messaggio emerso dal convegno 'L’impegno dei Comuni e dell’Anci contro la violenza sulle donne', promosso nell’ambito della 43ª Assemblea Annuale Anci, in corso a Verona, e della campagna nazionale 'Contro la violenza sulle donne-Mai bandiera bianca', realizzata con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’incontro, moderato dalla vicedirettrice di RaiNews Francesca Oliva e aperto dai saluti della vicesindaca di Verona Barbara Bissoli e della presidente della Consulta Pari Opportunità e Parità di Genere di Anci Veneto Beatrice Verzè, ha visto la relazione introduttiva di Vittoria Ferdinandi, vicepresidente Anci, delegata alle Pari Opportunità e sindaca di Perugia, e gli interventi di numerose amministratrici e amministratori locali, tra cui Sara Funaro, Silvia Salis, Elena Carnevali, Chiara Frontini, Simona Scarcella, Emily Clancy, Isabella Sala, Emanuela Ferrante, Jacopo Rosatelli, Guglielmina Cucci, Susanna Cenni ed Enrico Di Giuseppantonio.

A dare un significato particolare all’iniziativa è stata la lettera inviata da Squinzano (Lecce) da Antonietta e Franco, genitori di Lorena Isceri, la 45enne dirigente marketing uccisa dal compagno. Proprio dall’appello di Franco Isceri era nata l’accelerazione che ha portato Anci ad avviare la rilevazione nazionale tra i sindaci. Nel messaggio rivolto al presidente Anci Gaetano Manfredi, al segretario generale Veronica Nicotra e ai sindaci presenti, i genitori hanno ricordato la determinazione e l’indipendenza di Lorena, invitando le istituzioni a mantenerne viva la memoria attraverso l’educazione delle nuove generazioni al rispetto e al valore della vita.