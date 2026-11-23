Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la conferenza stampa 'Dalla parte delle donne: quello che non si dice sull'aborto'
Mercoledì 25 novembre, alle 13, a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, Palazzo Baldassini, in via delle Coppelle 35, si terrà la conferenza stampa 'Dalla parte delle donne: quello che non si dice sull'aborto', nel corso della quale l'Osservatorio Permanente sull'Aborto (Opa) presenterà il suo Quarto Rapporto, intitolato 'Quello che alle donne non dicono: i costi dell'aborto indotto e i suoi effetti sulla salute delle donne'. Quanto costa davvero l’aborto volontario, alle donne e alla collettività, si legge in una nota di Pro Vita, in termini economici e sanitari? Quali le conseguenze demografiche di 48 anni di aborto legale? È davvero tutelata la libertà di scelta della donna? È garantito alle donne il consenso informato? Sono chiare le possibili conseguenze per la loro salute?
Difendere le donne è rispondere a queste domande, come farà il Quarto Rapporto dell’Opa con dati, statistiche, fatti, studi che saranno presentati da Benedetto Rocchi, professore associato all'Università di Firenze e presidente dell'Opa; Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell'Istat; Filippo Maria Boscia, professore di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Bioetica, già presidente dell'Amci e Bruno Mozzanega, presidente della Società Italiana per la Procreazione Responsabile (Sipre). Introdurrà il senatore Ignazio Zullo, mentre la moderazione sarà affidata a Francesca Romana Poleggi, del Comitato direttivo Opa.