Mercoledì 25 novembre, alle 13, a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo, Palazzo Baldassini, in via delle Coppelle 35, si terrà la conferenza stampa 'Dalla parte delle donne: quello che non si dice sull'aborto', nel corso della quale l'Osservatorio Permanente sull'Aborto (Opa) presenterà il suo Quarto Rapporto, intitolato 'Quello che alle donne non dicono: i costi dell'aborto indotto e i suoi effetti sulla salute delle donne'. Quanto costa davvero l’aborto volontario, alle donne e alla collettività, si legge in una nota di Pro Vita, in termini economici e sanitari? Quali le conseguenze demografiche di 48 anni di aborto legale? È davvero tutelata la libertà di scelta della donna? È garantito alle donne il consenso informato? Sono chiare le possibili conseguenze per la loro salute?

Difendere le donne è rispondere a queste domande, come farà il Quarto Rapporto dell’Opa con dati, statistiche, fatti, studi che saranno presentati da Benedetto Rocchi, professore associato all'Università di Firenze e presidente dell'Opa; Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell'Istat; Filippo Maria Boscia, professore di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Bioetica, già presidente dell'Amci e Bruno Mozzanega, presidente della Società Italiana per la Procreazione Responsabile (Sipre). Introdurrà il senatore Ignazio Zullo, mentre la moderazione sarà affidata a Francesca Romana Poleggi, del Comitato direttivo Opa.