Visibilia, sospeso procedimento Santanchè in attesa della decisione della Consulta

La giudice Gueli ha fissato per il 20 febbraio 2026 un'udienza 'interlocutoria'

Daniela Santanchè - Fotogramma
Daniela Santanchè - Fotogramma
17 ottobre 2025 | 12.07
Redazione Adnkronos
La gup di Milano Tiziana Gueli ha sospeso il procedimento che vede indagata la ministra del Turismo Daniela Santanchè con l’accusa di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. La scelta di 'congelare' è dettata dalla necessità di attendere la decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato. Una decisione a cui ha tentato di opporsi la Procura di Milano depositato, nel corso dell'udienza a porte chiuse, una memoria. Le fonti legali spiegano che la decisione del giudice sospende anche la prescrizione.

Già nell’udienza del 9 luglio scorso la difesa Santanchè, con i legali Salvatore Pino e Nicolò Pelanda, aveva sollevato la questione dell’inutilizzabilità di una serie di registrazioni di conversazioni private della senatrice di Fratelli d'Italia e di messaggi di posta elettronica. Per la difesa l'inutilizzabilità è sancita dalla mancata richiesta della Procura di Milano al Parlamento dell'autorizzazione per procedere all’acquisizione.

L'udienza interlocutoria

La giudice Gueli ha fissato per il 20 febbraio 2026 un'udienza 'interlocutoria' solo per verificare la presenza o meno della pronuncia della Consulta. Tendenzialmente le decisioni di questo tipo hanno tempi di attesa dai sette mesi fino a un anno.

