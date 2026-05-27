L'incidente, probabilmente dovuto a una fuga di gas, è avvenuto alle 9.30

Una villetta è esplosa oggi a Bolsena, in provincia di Viterbo. L'incidente, probabilmente dovuto a una fuga di gas, è avvenuto questa mattina alle 9.30 in via della Rena.

Un uomo, Wilmo Capretto, 67 anni, è morto a causa dell'esplosione.

#Viterbo, esplosione e crollo villetta a Bolsena, dal mattino #vigilidelfuoco al lavoro con #cinofili e #USAR: in corso operazioni di ricerca per escludere la presenza di possibili persone coinvolte [#27maggio 12:00] pic.twitter.com/5Ak0NoPes7 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 27, 2026

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con squadre ordinarie, cinofili, Usar e del gruppo operativo speciale, che sono ancora al lavoro per estrarre il corpo dell'uomo dalle macerie.