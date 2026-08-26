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Vita da... camper, è davvero possibile? Ecco quanto può costare oggi

La radio spagnola Cadena Cope offre la testimonianza di Jesus: "Si spendono soldi per il cibo e un po’ di gasolio, nient’altro"

Camper - IPA
Camper - IPA
26 agosto 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Vita in camper, oggi è davvero possibile? Vivere viaggiando è un sogno per tanti, ma quanto costa davvero? La risposta dello spagnolo Jesus è sorprendente: "Tra 300 e 500 euro al mese". Come raccontato dalla radio spagnola Cadena Cope, l'uomo vive da mesi vive a bordo di 'India', il suo camper lungo sei metri, trasformato in una vera casa su quattro ruote. Una scelta che gli permette non solo di ridurre le spese, ma anche di cambiare il proprio stile di vita e ritrovare una maggiore serenità.

Una storia, la sua, che mostra un modo alternativo di abitare e viaggiare: niente affitto, poche spese fisse e la possibilità di spostarsi a piacimento. "Si spendono soldi per il cibo e un po’ di gasolio, ma per nient’altro" racconta, spiegando di essersi accorto - dopo aver venduto il suo appartamento - che vivere in una casa tradizionale gli sarebbe costato almeno il doppio.

Vivere in camper, la storia di Jesus

Per Jesus, però, il valore di questa scelta non si misura soltanto in euro. La vita in camper è diventata anche un modo per affrontare un periodo difficile della sua vita e lasciarsi alle spalle stati d’ansia e depressione. Dalla sua esperienza è nato così il progetto "Viaja en tribu", con cui cerca oggi di avvicinare altre persone alla vita in camper e alla possibilità di viaggiare in modo consapevole. Il messaggio che condivide sui social è altrettanto semplice: "Non devi per forza viaggiare fino alla fine del mondo, anche se aiuta davvero".

Quanto costa vivere in camper?

Secondo il telegiornale tedesco Tagesschau, anche un camper semplice e usato può costare decine di migliaia di euro. Per un modello nuovo, la cifra sale generalmente tra i 60 e gli 80mila euro, a cui bisogna aggiungere eventuali costi per personalizzazioni e allestimenti.

Dopo il boom registrato durante gli anni della pandemia, il mercato ha però iniziato a rallentare. Dal 2024 i prezzi sono scesi, rendendo l’acquisto di un camper più accessibile.

Per Jesus, comunque, il vero risparmio arriva dopo. Una volta superato l’investimento iniziale, vivere in viaggio significa avere una casa sempre con sé, ridurre al minimo le spese fisse e, soprattutto, poter scegliere ogni giorno dove andare. Un modo di vivere che non è solo una questione economica, ma una nuova idea di libertà.

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