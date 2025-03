Sono morti i due dei tre scialpinisti travolti ieri da una valanga sulla Forcella Giau, valico alpino delle Dolomiti, tra Cortina d’Ampezzo e la Val Fiorentina. Lo riferisce il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto.

Le vittime sono Elisa De Nardi, 40enne di Conegliano, e Abel Ayala Anchundia, 38enne di Vittorio Veneto. Salvo il fratello 51enne della donna, che è rimasto sepolto solo fino al collo e ha riportato la frattura di una caviglia, e un quarto compagno di escursione. È stato quest'ultimo a lanciare l'allarme e a richiedere l'intervento dei soccorritori sul lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore a quota 2.300, e ad iniziare subito le ricerche dei compagni sepolti sotto la neve.

La donna, estratta per ultima e rimasta sepolta per ore sotto tre metri di neve, è deceduta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stata portata in elicottero già in condizioni gravissime.