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Granchi divorano vongole, l'Emilia-Romagna si affida a 40mila... polpi

Il nuovo progetto punta a difendere gli allevamenti minacciati dal granchio blu

Polpo - Canva
Polpo - Canva
27 agosto 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Le vongole sono in pericolo, e per salvarle l'Italia si affida... ai polpi. Nel mare Adriatico sono stati liberati infatti circa 40mila paralarve di polpi, ovvero giovanissimi esemplari di appena pochi giorni, con la speranza che possa aiutare a contrastare la diffusione del granchio blu, sempre più endemica nella regione, ma anche nelle acque del Veneto, e un pericolo per le vongole.

Tutto è avvenuto nell'ambito di un progetto, chiamato Octo-Blu e partito nel 2024 e portato avanti dalla regione Emilia-Romagna e dall’università di Bologna. Nel corso degli anni gli studiosi hanno verificato come il polpo ami cibarsi di crostacei, in particolare di granchi, e questa sua propensione potrebbe aiutare a combattere la specie che sta divorando gli allevamenti di vongole.

“Il granchio blu non è soltanto una specie invasiva: è una delle emergenze più gravi che negli ultimi anni hanno colpito il nostro mare, mettendo in difficoltà un settore strategico per l'economia dell'Emilia-Romagna. Salvare il settore della pesca, degli allevamenti dell'acquacoltura e delle vongole rappresenta per noi una priorità assoluta", ha affermato l'assessore Alessio Mammi, "per questo abbiamo scelto di affiancare alla gestione dell'emergenza una strategia più ampia, fatta di interventi immediati e di una visione di lungo periodo. Dal 2023 abbiamo destinato 3,5 milioni di euro di risorse regionali al sostegno delle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dalla proliferazione del granchio blu, che ha distrutto il novellame e, in alcune aree, ridotto di oltre il 70% la produzione di vongole di taglia commerciale".

"A queste risorse si aggiungono gli ulteriori 1,5 milioni di euro nel 2026 e il bando aperto quest'anno per le calamità, per compensare le perdite di reddito causate dalla distruzione del novellame e dalla drastica riduzione della produzione di vongole. Risorse che in questi tre anni sono servite anche a sostenere la raccolta, lo smaltimento e la commercializzazione del granchio blu", ha spiegato Mammi.

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