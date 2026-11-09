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'Welfare della salute', giovedì lectio magistralis Francesco Vaia all'università degli Studi Parthenope di Napoli

All'università degli Studi Parthenope la lectio magistralis 'Prevenire, curare, prendersi cura'

'Welfare della salute', giovedì lectio magistralis Francesco Vaia all'università degli Studi Parthenope di Napoli
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09 novembre 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
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"Che società vogliamo costruire?" È da questa domanda che prenderà avvio la lectio magistralis del professor Francesco Vaia, in programma giovedì 12 novembre alle ore 15 nell’Aula Magna 'Matilde Serao' dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in via Ammiraglio Ferdinando Acton 38. L’incontro, promosso dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni della Repubblica, avrà per titolo 'Prevenire, curare, prendersi cura. Idee e proposte per un nuovo welfare della salute'. Vaia, componente vicario dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, già direttore generale dell’Istituto Spallanzani e della Prevenzione al ministero della Salute, propone di ripartire dalla grande conquista della legge 833 del 1978. "Il suo obiettivo è renderne pienamente attuale la promessa universalistica: passare dall’universalità del curare all’universalità del prendersi cura. Un’evoluzione che mette insieme salute, autonomia, continuità dell’assistenza, accessibilità e qualità della vita. La società è cambiata: crescono longevità, cronicità e non autosufficienza; si trasformano famiglie, lavoro e bisogni di assistenza".

Per Vaia la risposta non può restare divisa in compartimenti amministrativi. "La persona è una. È il sistema ad averne frammentato i bisogni", ricorda Da qui l’idea di "un welfare che unisca prevenzione, sanità, servizi sociali, ricerca e responsabilità delle comunità". Cinque le priorità al centro del confronto: "una prevenzione capace di raggiungere anche chi oggi resta escluso; cure accessibili nei tempi clinicamente appropriati; continuità tra ospedale, territorio e domicilio, valorizzando anche l’esperienza delle Usca nella rete assistenziale; sostegni concreti per le persone fragili, con disabilità, non autosufficienti e per i caregiver; una ricerca e un’innovazione che coinvolgano i destinatari e misurino i risultati anche in termini di autonomia, accessibilità e qualità della vita. Professionisti e capitale umano sono la condizione indispensabile per trasformare queste scelte in servizi reali".

La lectio aprirà un percorso nazionale di riflessione e confronto, con orizzonte 2026–2035, aperto a istituzioni, studiosi, professionisti con esperienza diretta nei servizi, cittadini, famiglie e Terzo settore. Il criterio proposto è concreto: per ogni scelta occorre sapere chi intercetta il bisogno, chi attiva la risposta, chi ne assicura la continuità e chi verifica il risultato. Apriranno i lavori i saluti istituzionali del rettore Antonio Garofalo, del presidente dell’Istituto S. Pio V Paolo De Nardis, del direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosa, del presidente dell’Omceo di Napoli Bruno Zuccarelli e della presidente dell’Opi di Napoli Teresa Rea. Introdurrà Antonio Iodice, presidente onorario dell’Istituto; modererà Gerardo Ausiello, vicedirettore de Il Mattino. Interverranno come discussant Antonio Maturo (Università di Bologna), Maurizio Di Mauro (Irccs Pascale), Antonio D’Amore (Aorna Cardarelli e Fiaso) e Gennaro Sosto (Asl Salerno e Federsanità ANCI Campania). L’accesso è libero.

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