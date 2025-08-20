circle x black
Cerca nel sito
 

West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi

Decessi nella regione salgono a 12

Una zanzara (Fotogramma)
Una zanzara (Fotogramma)
20 agosto 2025 | 20.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Due nuove vittime per il virus West Nile nel Lazio. Si tratta di un uomo di 84 anni, residente a Latina, morto il 10 agosto all'ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente era affetto da leucemia linfatica e in seguito ad accertamenti post-decesso è stata confermata la positività al virus. L'altra vittima è una donna di 87 anni di Cassino con pluripatologie, arrivata in pronto soccorso il 17 agosto e deceduta ieri sera. Salgono così a 12 i decessi per il virus West Nile nella Regione.

I numeri della Regione

Nel Lazio le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dello Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, rispetto all’aggiornamento dello scorso 18 agosto, hanno certificato 8 nuovi casi (dei quali 2 casi con sindrome neurologica e 5 casi con febbre da West Nile Virus ed un donatore asintomatico individuato grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue, a dimostrazione della sicurezza garantita dal sistema trasfusionale regionale). I nuovi casi sono stati rilevati a Cassino nel frusinate e a Latina, Gaeta e Norma. Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile salgono a 182.

Le aree coinvolte

Nel dettaglio, i casi suddivisi per il territorio di probabile esposizione: 160 casi nella Asl di Latina; 11 casi nella Asl Roma 6; 6 casi nella Asl di Frosinone; un caso nella Asl Roma 3; 3 casi fuori regione, due nella provincia di Caserta e uno in provincia di Isernia; uno in corso di definizione. Dei 182 casi di positività da virus West nile: 41 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari; 34 persone sono state dimesse; 91 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio; 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; 12 decessi.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
west nile morti west nile morti lazio west nile nuove vittime nuove vittime west nile lazio
Vedi anche
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza