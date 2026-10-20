'Wmf - We Make Future' torna in Silicon Valley con seconda edizione di 'AI For Future'

Il 'Wmf - We Make Future' torna in Silicon Valley con la seconda edizione di AI For Future, in programma il 5 novembre 2026 a San Francisco (California), presso Mind The Bridge. L’appuntamento riunirà esperti di Intelligenza Artificiale, investitori, venture capitalist, startup, imprese e rappresentanti istituzionali, rafforzando il collegamento tra gli ecosistemi dell’innovazione di Stati Uniti, Europa e Italia. AI For Future è parte del Wmf International Roadshow, il progetto attraverso cui dal 2021 il Wmf sviluppa iniziative internazionali per mettere in relazione mercati, competenze e sistemi dell’innovazione, favorendo collaborazioni tra startup, aziende, investitori e istituzioni. Dopo la prima edizione di AI For Future, il Wmf consolida dunque la propria presenza in Silicon Valley e prosegue il lavoro di connessione tra l’ecosistema tecnologico statunitense e quello italiano ed europeo, portando nuovamente a San Francisco un momento di confronto dedicato alle trasformazioni generate dall’Intelligenza Artificiale e alle opportunità di collaborazione, investimento e sviluppo che ne derivano. L’evento è realizzato da Wmf e Search On Media Group con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci). Tra i Partner 2026 anche San Marino Innovation, Durana Tech Park, Polimi School of Management e Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

"Tornare in Silicon Valley con AI For Future significa dare continuità a un lavoro che il Wmf porta avanti da anni: connettere ecosistemi, competenze e mercati e trasformare il dialogo internazionale in opportunità concrete di collaborazione, investimento e sviluppo, - spiega Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf - L’International Roadshow nasce proprio con questo obiettivo: creare ponti tra startup, imprese, investitori, ricerca e istituzioni e favorire una vera diplomazia dell’innovazione. In una fase in cui l’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo sistemi produttivi, mercati e società, rafforzare il collegamento tra Stati Uniti, Italia ed Europa significa creare le condizioni perché tecnologie, talenti e progettualità possano incontrarsi e generare nuovo valore e impatto". Il programma del 5 novembre sarà interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale e alle sue applicazioni e offrirà talk con esperti Ia, momenti di confronto sulle evoluzioni tecnologiche e panel dedicati al mondo degli investimenti e del venture capital, con particolare attenzione alle dinamiche e alle opportunità che stanno caratterizzando i mercati statunitense ed europeo. Tra i primi speaker e ospiti annunciati per la seconda edizione anche Leonardo Nasi, Vice Consul – Economic Attaché at the Consulate General of Italy in San Francisco; Giosafat Riganò, Trade Commissioner to the U.S. presso ITA – Italian Trade Agency; Alberto Acito, Managing Director at Innovit; Alicia Hanf, Head of Institutional Ecosystem Partnerships, Lg Nova – Lg Electronics; Tejas Chopra, Ceo and Co-founder of Headroom Labs; Angelo Del Priore, Founding Partner at HP Tech Ventures; Jeffrey Abbott, Co-Founder and Partner Emeritus of Blitzscaling Ventures; Paolo Dello Vicario, Co-Founder, Cio & Head of Data Monetization of Datrix Group; Alessandro Piva, Director of the European Digital Tech Watch (Edtw) at the Polytechnic University of Milan; Chloe Jones, Business Development Expert at Durana Tech Park; e Jazz Samra, North American Commercialization and Business Development at Nium.

La giuria della AI 4 Future Startup Competition vedrà invece coinvolti Alicia Hanf, Nicolas Rossini, Head of Innovation at San Marino Innovation; Tejas Chopra; Jerry Kaplan, Entrepreneur and Expert in Artificial Intelligence; Angelo Del Priore; Jeffrey Abbott e Joya Scarlata, Marketing Director at InterraIT. Il programma è in aggiornamento e nuovi speaker, investitori e ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni. Spazio centrale della giornata sarà inoltre riservato alla Ia 4 Future Startup Competition, che porterà a San Francisco 12 progetti selezionati tra Stati Uniti, Italia ed Europa. Le startup presenteranno le proprie soluzioni mostrando applicazioni dell’Intelligenza Artificiale sviluppate all’interno di alcuni dei 14 settori strategici su cui si articola il Wmf, tra cui IndustryTech & Robotics, Health & Life Sciences, CleanTech & Energy, oltre ad altri ambiti interessati dalla trasformazione tecnologica e dall’applicazione dell’Ia. La Startup Competition rappresenterà così un ulteriore punto di connessione tra i diversi ecosistemi coinvolti, offrendo ai progetti selezionati l’opportunità di confrontarsi direttamente con il mercato della Silicon Valley e con stakeholder provenienti dai sistemi dell’innovazione europeo e statunitense. La call apre inoltre l’accesso a un più ampio percorso internazionale di opportunità promosso dall’ecosistema Wmf, che potrà portare le startup e le Pmi innovative selezionate a partecipare ad ulteriori occasioni di visibilità, pitch, incontri B2B e networking con investitori, corporate e stakeholder internazionali, tra AI Festival 2027 a Milano, Wmf – We Make Future 2027 a BolognaFiere e Saudi Makes Future 2027 a Riyadh. Con la seconda edizione di AI For Future, il Wmf consolida così la propria presenza in Silicon Valley e prosegue il percorso internazionale volto a connettere innovazione, capitali, imprese, startup e istituzioni tra Stati Uniti, Italia ed Europa.