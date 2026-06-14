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Yoga Day a Roma: sessione aperta a tutti al Parco San Sisto

L’Unione Induista Italiana promuove un pomeriggio di pratiche e attività aperte alla cittadinanza al Parco San Sisto in occasione dell’International Yoga Day

Sempre più italiani praticano lo yoga - Unione induista italiana
Sempre più italiani praticano lo yoga - Unione induista italiana
14 giugno 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo yoga continua a crescere in Italia: 6 milioni di praticanti, quasi il 10% della popolazione, il doppio rispetto al 2019, con un giro d'affari da 1,1 miliardi di euro. Crescono in generale le attività fisiche 'dolci' e le pratiche autonome come yoga, stretching e meditazione, e le regioni più attive sono Lombardia, Lazio ed Emilia‑Romagna, con una diffusione urbana superiore del 35% rispetto ai centri minori. A livello globale, lo yoga coinvolge oltre 300 milioni di persone, per un mercato stimato in 90 miliardi di dollari. Sono alcuni dati diffusi in occasione dell’International Yoga Day, che domani, lunedì 15 giugno, vedrà l’Unione Induista Italiana – Sanātana Dharma Samgha promuovere un pomeriggio di pratiche e attività aperte alla cittadinanza al Parco San Sisto, con il patrocinio dell’assessorato al Verde di Roma Capitale e la collaborazione dell’Ambasciata dell’India.

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Il programma vede, dopo i saluti istituzionali, alle 17.30 una sessione di yoga aperta a tutti; alle 19.00 Laboratorio di erbario; alle 20.00 Degustazione di cibi indiani. Saranno distribuite le piantine coltivate dai detenuti del carcere di Vercelli, parte del progetto di agro‑ecologia 'Riseminare il proprio destino', sostenuto dall’8xMille.

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Yoga Day Parco San Sisto International Yoga Day
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