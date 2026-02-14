circle x black
Cerca nel sito
 

Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose

La 17enne è morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. In carcere l'ex ragazzo Alex Manna, reo confesso del femminicidio

Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose
14 febbraio 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si tengono oggi i funerali di Zoe Trinchero, la 17enne morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. In carcere l'ex ragazzo Alex Manna, reo confesso del femminicidio, che sarebbe avvenuto a seguito di una lite.

La salma è arrivata davanti alla chiesa di Sant’Ippolito di Nizza Monferrato sotto una pioggia battente. La bara bianca della giovane, coperta da un cuscino di rose bianche e nere, è stata accolta da una folla silenziosa che già da questa mattina presto affollava la chiesa. Poco prima dell’inizio della funzione religiosa il parroco di Sant’Ippolito ha invitato i fedeli a pregare per Zoe e per i suoi familiari e "per chi ha sbagliato".

La mamma: "Vola, tesoro, e aiutami a non sentire solo rabbia"

"Vola tesoro e aiutami a non sentire solo rabbia. Solo tu ora puoi farlo. Ti aspetto nei miei sogni e ti amerò per sempre". Si conclude cosi, con la firma ‘La tua mamma’ il messaggio di saluto affisso sulle porte della chiesa di Sant’Ippolito di Nizza Monferrato. "Finalmente dopo tre giorni ho dormito, dormito poche ore, ma veramente e sognato. Il sogno era contorto, non lo ricordo bene - scrive ancora la mamma - ricordo solo te, di spalle eri bionda (tu bionda, te lo immagini), sfuggente. Cercavo di raggiungerti ma non ci sono riuscita. Ci ho provato però, non urlavo, non parlavo ma infine ti sei girata e hai sorriso. Mi mi sono svegliata ‘quasi’ serena". E poi: "Quanto manca la tua voce, la tua presenza. Sono sempre circondata di persone, ma manchi e nessuno riesce a colmare questo vuoto. Ti amo di quell’amore indescrivibile e ineguagliabile e ringrazio di avertelo sempre detto anche se borbottavi per altro, sapevi di essere speciale per me, di essere la mia principessa. Bella bellissima dentro e fuori”, conclude la mamma della giovane.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zoe trinchero zoe trinchero mamma zoe trinchero funerale zoe trinchero cosa è successo
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza