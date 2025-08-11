circle x black
Ztl Roma, Patanè chiarisce: "In fascia verde nessun divieto ulteriore da 1° novembre"

Le precisazioni dell’assessore alla Mobilità: "Non ci sarà alcuna limitazione dei veicoli diesel euro 5 e benzina euro 4"

11 agosto 2025 | 17.49
Redazione Adnkronos
“Sulla questione dei divieti alla circolazione nella cosiddetta Ztl Fascia verde a Roma, così come per il servizio Move In (monitoraggio veicoli inquinanti), ritengo necessario fornire alcune precisazioni per evitare fraintendimenti a seguito delle ultime notizie circolate in queste ore. Per quanto riguarda i divieti alla circolazione, dal 1° novembre 2025 non ci sarà alcuna limitazione dei veicoli diesel euro 5 e benzina euro 4". Lo dichiara in una nota l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

"Sulla questione Move In, invece, Roma capitale non ha speso un euro per questo progetto. Contrariamente a quanto riportato, la convenzione con la regione Lombardia è completamente gratuita, come per la maggior parte dei protocolli di collaborazione. È bene inoltre precisare che non esiste alcun divieto al Move-In, ma solo un periodo di stop temporaneo richiesto dalla regione Lazio, ormai prossimo alla conclusione, al termine del quale riproporremo questa misura che riteniamo utile ai cittadini per mitigare l'impatto dei provvedimenti. Il Move-In - prosegue Patanè - non prevede alcun pagamento a chilometro per i cittadini. E' semplicemente un sistema che assegna un tetto massimo di percorrenza nella Fascia verde senza costi, con l’obiettivo di modulare la circolazione e ridurre le emissioni. La nostra priorità resta quella di adottare misure efficaci e sostenibili per migliorare la qualità dell’aria, tutelando al contempo le esigenze di chi vive e lavora a Roma", conclude la nota.

