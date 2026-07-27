Crosetto in audizione parlamentare: la sicurezza dell’Europa non è più garantita

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato per riferire sugli esiti del recente vertice NATO in Turchia. Nel suo intervento, Crosetto ha sottolineato che la credibilità dell’Alleanza si fonda sulla capacità di ciascun membro di contribuire concretamente alla sicurezza comune, evidenziando la necessità di costruire un’Europa più responsabile, capace e consapevole del proprio ruolo all’interno di una NATO unita e credibile. In questo quadro, ha richiamato l’esigenza per gli alleati europei di sviluppare nuove capacità e assumere maggiori responsabilità, soprattutto laddove gli Stati Uniti dovessero ridurre il proprio impegno. Il Ministro ha quindi richiamato l’aumento degli investimenti nella difesa già avviato dai principali Paesi europei, affermando che anche l’Italia debba adeguarsi a tali scelte. Tra le priorità indicate figurano la difesa aerea e missilistica, la cybersicurezza e lo spazio. Crosetto ha inoltre evidenziato che gli impegni assunti dall’Italia in ambito NATO devono essere coerenti anche con gli interessi nazionali, contribuendo a rafforzare imprese, centri di ricerca, occupazione, crescita e innovazione. In questa prospettiva, ha definito la sicurezza un moltiplicatore di sviluppo, una condizione essenziale per crescita economica, investimenti, diritti sociali e benessere. Nel corso dell’audizione, il Ministro ha poi ribadito il pieno sostegno degli Alleati all’Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione sulla Russia, sottolineando l’importanza di valorizzare l'esperienza maturata da Kiev nel conflitto per individuare soluzioni adeguate a proteggere il futuro dell’Italia e della NATO. Crosetto ha infine richiamato il valore dell’Art.5 del Trattato di Washington del 1949, come fondamento della sicurezza collettiva, ribadendo il contributo che l’Italia è chiamata a offrire per consolidare un pilastro europeo della difesa solido, capace e credibile.

Il video dell’audizione