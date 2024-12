A Firenze il ministro Piantedosi inaugura mostra su Spadolini

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha inaugurato oggi a Firenze la mostra storico documentaria "L'Italia di Giovanni Spadolini. Gli anni dello storico e del giornalista (1948-1972)", allestita alla Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Pian dei Giullari. Si tratta della seconda esposizione dedicata allo statista e professore universitario Giovanni Spadolini, in occasione dei 100 anni dalla nascita, dedicata agli anni in cui il futuro ministro dei Beni culturali, presidente del Consiglio e presidente del Senato si dedicò alla carriera giornalistica e all’insegnamento della storia, tra il 1948 e il 1972.

"Si tratta di date 'di comodo' quelle scelte tra il 1948 e il 1972 perché il professore fu storico e giornalista sempre - ha commenta il presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Cosimo Ceccuti - nell'intero arco della vita. Se il giorno della sua laurea ha chiuso la prima sezione della mostra allestita tra il 2023 e il 2024, la seconda focalizza l’attenzione sugli anni compresi tra il 1948 e il marzo del 1972, con l’uscita dalla direzione del Corriere della Sera e l’ingresso nella vita politica. Così come la titolarità dell’insegnamento alla Facoltà fiorentina di Scienze Politiche 'Cesare Alfieri', va dall’incarico nel 1950 alla scomparsa, nel 1994, nonostante fosse in aspettativa non retribuita dall’insegnamento dal 1968, pochi mesi dopo avere assunto la direzione del Corriere della Sera".

Venticinque anni nel corso dei quali le due "anime" spadoliniane si intrecciano indissolubilmente, come dimostra l’esposizione nelle sale della Biblioteca a Pian dei Giullari. La “napoleonica” esperienza giornalistica, iniziata col Messaggero e poi il Corriere della Sera di Mario Missiroli, Il Mondo di Mario Pannunzio ed Epoca di Alberto Mondadori ed altre occasionali collaborazioni. Quindi le grandi direzioni, Il Resto del Carlino di Bologna, dal 1955 al 1968, il Corriere della Sera, dal 1968 dal 1972, e – per il giornalismo culturale – la Nuova Antologia, protrattasi di fatto per quarant’anni, dal 1955 alla morte.

All'inaugurazione l ministro Matteo Piantedosi ha detto tra l'altro: "Sono molto contento di questa giornata a Pian dei Giullari e di essere stato chiamato con mio grande onore a questa celebrazione perché per me Spadolini rappresenta un momento importante della storia della nostra cultura, vale a dire i tratti fondamentali del suo pensiero quello di immaginare un cultura che fosse partecipe della creazione di un’identità nazionale. Una cultura che dovesse essere divulgata e trasmessa anche ai ceti popolari e non solo riservata ai cenacoli più ristretti".

Il ministro Piantedosi, accompagnato dalla madrina dell’evento Sara Riffeser Monti e dalle istituzioni presenti – la sindaca Sara Funaro, la vicesindaca Paola Galgani, la prefetta Francesca Ferrandino, il questore vicario Giovanni Pampillonia, la rettrice Alessandra Petrucci ed alte cariche militari – ha visitato l’esposizione soffermandosi ad osservare ciascuna delle teche espositive e facendosi raccontare da Cosimo Ceccuti gli aneddoti nascosti dietro agli scatti fotografici che ritraevano il Professore durante quegli anni.

La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso gratuito dal lunedì al giovedì (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17), fino alla fine di giugno 2025, negli spazi della Biblioteca Spadolini Nuova Antologia (Via del Pian dei Giullari 36A).