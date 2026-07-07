Dal 16 al 18 luglio la rassegna editoriale nell'ambito di 'Onde Road' con Castaldo, Quarenghi, Disegni e gli Oliver Onions

Ponza si prepara ad accogliere “Onde Read”, la rassegna editoriale che dal 16 al 18 luglio porterà libri, autori e incontri sul mare all’interno della 15ª edizione di OndeRoad – Ponza Street Art Festival, la manifestazione itinerante che anima l’isola dal 6 giugno al 3 settembre con musica, parole e spettacolo.

Il festival, completamente gratuito, nasce per valorizzare il territorio attraverso la cultura e creare occasioni di incontro tra artisti, residenti e viaggiatori. Dopo l’apertura del 6 giugno con il Coro Transistor diretto da Barbara Eramo, è ora la rassegna letteraria a diventare protagonista.

“Onde Read”, realizzata in collaborazione con la libreria Altroquando di Roma, si svolgerà in uno spazio editoriale a cielo aperto affacciato sul mare, allestito con gli storici furgoni Volkswagen del club 90 Fisso. A presentare gli appuntamenti saranno Maria Francesca Gagliardi e Piji Siciliani.

Il 16 luglio, alle 22.45, Gino Castaldo aprirà la rassegna con il libro La musica è finita.

Il 17 luglio doppio incontro: alle 18.30 Nina Quarenghi presenterà il romanzo Confini del vento, seguita alle 19.30 dal fumettista Stefano Disegni con il nuovo libro illustrato Al posto loro.

La chiusura, il 18 luglio alle 19.45, sarà affidata a Maurizio e Guido De Angelis, in arte Oliver Onions, che racconteranno la loro storia tra parole e musica, eseguendo dal vivo alcuni dei loro successi più celebri.

L’estate di OndeRoad proseguirà poi con una serata speciale dedicata a Gigi Proietti: il 2 agosto Carlotta Proietti, con Claudio Pallottini, Ermenegildo Marciante e Andrea Bianchi, porterà in scena Gigi Proietti: insegnamenti e chiacchiere, tratto dal libro di Pallottini.

Mercoledì 19 agosto la spiaggia di Sant’Antonio ospiterà il sound system dei 99 Posse, prima del gran finale del 3 settembre con la Social Band & Frances Alina Ascione, protagonisti del programma radiotelevisivo Radio2 Social Club.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.