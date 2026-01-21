A un secolo da Schlosser, nasce 'La nuova letteratura artistica'

A oltre cent'anni dalla pubblicazione de "La letteratura artistica" di Julius von Schlosser, il volume che nel 1924 fondò e diede un nome allo studio delle fonti della storia dell'arte, arriva oggi un'opera destinata a segnare una nuova fase della disciplina. Zanichelli pubblica infatti "La nuova letteratura artistica" di Donata Levi e Giovanni Mazzaferro, primo volume di un progetto editoriale in tre tomi che non si limita ad aggiornare il classico di Schlosser, ma ne ripensa radicalmente l'impianto e i presupposti metodologici.

Il libro è disponibile in versione cartacea e digitale al prezzo di 33 euro e in versione esclusivamente digitale a 24 euro. L'ambizione dell'opera è chiara: offrire una visione rinnovata e articolata dello studio delle fonti artistiche, seguendo i testi e i discorsi sull'arte nei loro spostamenti storici e geografici, dalla tarda antichità fino alla fine del Quattrocento.

Se Schlosser aveva costruito un canone imprescindibile, da Cennino Cennini a Leon Battista Alberti, da Giorgio Vasari a Giovanni Pietro Bellori, Levi e Mazzaferro propongono oggi un percorso che tiene conto della complessità della disciplina e delle acquisizioni più recenti della ricerca. Il risultato è un "viaggio" nella letteratura artistica che coniuga rigore scientifico e chiarezza espositiva.

Il volume si distingue anche per la sua struttura. Ogni capitolo è suddiviso in due sezioni: una prima parte di inquadramento generale, pensata sia per gli appassionati sia per l'insegnamento universitario, e una seconda dedicata agli operatori professionali, con approfondimenti tematici e un ampio apparato di riferimenti bibliografici. Completa il libro un indice delle fonti che ne consente l’uso come strumento di consultazione.

Gli autori uniscono competenze accademiche e indipendenza di ricerca. Donata Levi insegna Storia della critica d'arte e Museologia all'Università di Udine ed è presidente della Fondazione Memofonte di Firenze; alle spalle ha una lunga carriera di studi e pubblicazioni scientifiche. Giovanni Mazzaferro è studioso indipendente di fonti di storia dell'arte, fondatore e curatore del blog "Letteratura artistica", oltre che autore di numerosi saggi sul tema.

"La nuova letteratura artistica" si presenta così come un'opera di riferimento per studiosi, studenti e professionisti, destinata a raccogliere l'eredità di Schlosser e a ridefinire, per il XXI secolo, lo studio dei testi che hanno costruito il pensiero sull'arte. (di Paolo Martini)