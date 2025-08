Al festival Pordenonelegge 55 anteprime di libri

Amoleggere è la dichiarazione d'amore di Pordenonelegge 2025 per i libri e sono 55 le anteprime dei libri di autrici e autori internazionali che, dal 17 al 21 settembre il festival consegnerà attraverso 397 incontri ed eventi. Sul piano internazionale, l'egiziano Ala Al-Aswani giovedì 18 settembre porta il romanzo "Ad Alessandria gli alberi camminano", in uscita il 16 settembre per Feltrinelli: storia degli "alessandrini", figli di una città in cui hanno regnato "la tolleranza, l'affetto e l'umanità" e che va cambiando via via che il presidente Nasser abbandona la vocazione socialista per instaurare un regime dittatoriale.

Nel segno del romanzo, eppure strettamente legata al tempo che viviamo, anche l'anteprima dell'ucraino Oleksii (Aleksej) Nikitin, "Di fronte al fuoco" che Voland pubblica dal 19 settembre. L'autore domenica 21 settembre sarà al festival con visto speciale e racconta il campione di pugilato ebreo-ucraino Il'ja Gol'dinov sulla base di documenti dei servizi segreti ucraini desecretati dopo il 2011, in un paese da sempre crocevia di culture e di etnie, oggi al centro del conflitto che sconvolge il mondo. Al festival Clara Sanchez chiuderà il tour dell'anteprima mondiale con "La casa che attende la notte", in uscita il 2 settembre per Garzanti.

Dalla Francia esordiranno Paul Richardot, con "Fragrancia" (Garzanti), Olivier Guez che in "Mesopotamia" per La nave di Teseo racconta la storia della avventuriera, scrittrice e diplomatica Gertrude Bell, e Julia Deck, di cui Adelphi pubblica "Ann d'Inghilterra". Il grande autore gallese William Wall arriva a Pordenonelegge con "L'albero della libertà" (Aboca), e dalla Spagna in anteprima il romanziere Augustin Martinez con "La cacciatrice di eredità" (Salani), il celebre fumettista Paco Roca per Tunue con "L'inverno del disegnatore" e la scrittrice Carole Martinez con l'eco-fantasy "Dormi il tuo sonno animale", in uscita per e/o. E ci sarà lo scrittore croato Robert Perišić, con "La gatta alla fine del mondo", pubblicato da Bottega Errante Edizioni.

Sul versante della narrativa e saggistica nazionale, Pordenonelegge sfoglierà alcune delle anteprime più attese: domenica 21 settembre Viola Ardone presenta il suo nuovo romanzo "Tanta ancora vita", in uscita per Einaudi Stile Libero il 23 settembre. L'intensa storia di due madri e di un bambino che fugge dall'Ucraina appena invasa, un canto a tre voci capace di scardinare la solitudine e ricomporre la speranza. Michela Marzano con "Qualcosa che brilla" (Rizzoli) racconta a cuore aperto gli adolescenti di oggi, così come Alberto Pellai e Barbara Tamburini con "Esci da quella stanza. Come e perché riportare i nostri figli nel mondo" (Mondadori) sollecitando ad arginare la pervasività con cui il digitale e lo smartphone aggrediscono la vita dei giovani. E Fondazione Pordenonelegge, in tandem con Treccani, è anche editore di riferimento del" Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi", un atlante affettivo della Generazione Alpha a cura di Valentina Gasparet con Gian Mario Villalta, e con la supervisione di Giuseppe Antonelli.

Anteprime anche per lo scrittore e podcaster-cult Stefano Nazzi con "Predatori. I serial killer che hanno segnato l'America" (Mondadori), per l'artista Giacomo Poretti con "La fregatura di avere un'anima", in uscita per Baldini + Castoldi, lo psichiatra Vittorino Andreoli con "Ciascun uomo può cambiare" (Solferino) e il giornalista Mario Calabresi con "Alzarsi all'alba. Storie di chi ha costruito la propria vita un passo dopo l'altro" (Mondadori). E ci saranno anche Francesco Carofiglio con "Tutto il mio folle amore (Garzanti), Fulvio Ervas con "L'insalvabile" (Marsilio), l'esordio al romanzo di Oscar Farinetti con "La regola del silenzio" (Bompiani), e di Giorgio Vallortigara con "Desiderare", in uscita per Marsilio. E due libri per due anniversari che il 2025 porta con sé: "Supertondelli" di Enrico Brizzi, in uscita per Haper Collins a 70 anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli (14 settembre); e "Romanzo di famiglia", pubblicato da Ponte alle Grazie, riedizione della saga dei Pasolini estratta dai quaderni di Susanna Colussi, in vista dei 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, con prefazione di Graziella Chiarcossi. Anteprime anche per Filippo La Porta, Marianna Corona, Fabio Chiusi, Davide Sisto, Mariarosaria Taddeo, per la poesia e il cartellone di Pordenonelegge junior con Rosella Postorino e il suo "Un fratellino. Storia di Nanni e di Mario" (Salani), e le novità fresche di stampa di Emanuele Trevi, Mariapia Veladiano, Massimo Recalcati, Felicia Kingsley, Piergiorgio Pulixi, Marcello Fois, Marco Malvaldi e Alessandro Aresu.