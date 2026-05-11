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Al Mic Faenza Giorgia Severi presenta 'Losing Cultural Landscapes'

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L'esposizione si confronta con il tema dell’identità del paesaggio romagnolo in continua mutazione

Losing Cultural Landscape di Giorgia Severi - (Foto Ufficio stampa)
Losing Cultural Landscape di Giorgia Severi - (Foto Ufficio stampa)
11 maggio 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con un intervento di Claudio Spadoni inaugura venerdì 22 maggio, alle 18.30, al MIC Faenza il I Atto di 'Losing Cultural Landscapes' una personale di Giorgia Severi a cura di Giovanni Gardini che sarà visitabile nella Project Room del Museo fino al 13 settembre 2026. 'Losing Cultural Landscapes', presenta una serie di opere che si configurano come un’importante sezione di “Ghost Landscapes” un macro-progetto che Giorgia Severi porta avanti dal 2016 e che ruota attorno ad un archivio infinito di luoghi dal significato culturale, naturalistico e politico che per ragioni climatiche, geologiche ed antropiche stanno cambiando molto velocemente.

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'Losing Cultural Landscapes' è dedicato alla terra d’origine dell’artista, la Romagna, e punta lo sguardo sulle architetture rurali che ne hanno caratterizzato il paesaggio agreste e sugli alberi che nel corso della storia ne hanno definito l’identità, le tradizioni, il legame ancestrale e l’economia agricola. Da questo punto di vista l’artista si fa narratrice-interprete di quell'eredità culturale che ancora sopravvive e in cui passato e presente si intrecciano nell’urgenza di voler approfondire i caratteri identitari della propria terra.

In seguito, in occasione di Argillà-Italia, dal 4 al 6 settembre, sarà presentato il II Atto di questo progetto, con una serie di sculture in ceramica dedicate agli alberi di pino, emblematici del territorio cervese da cui l’artista proviene. Le opere in ceramica di Giorgia Severi sono state realizzate in collaborazione con la bottega faentina Ceramica Gatti 1928.

Riproduzione riservata
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Mostre Losing Cultural Landscapes Ghost Landscapes Argillà Italia Ceramica
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