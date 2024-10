Ambrosini (Ali): "Ok Giuli, ora proseguire impegno per promozione lettura"

“Bene il ministro Giuli. Il suo intervento oggi all'inaugurazione del padiglione Italia alla fiera del libro di Francoforte conferma l'importanza del mondo del libro per la politica culturale dell'Italia. La sottolineatura poi sulle biblioteche e le librerie e l'impegno ad azioni per la promozione della lettura sono un chiaro segnale da noi atteso. Confidiamo, quindi, di poter portare quanto prima nel rinnovato tavolo preannunciato il contributo di idee e proposte delle libraie e dei librai per l'obiettivo comune di fare crescere la lettura”. Questo il commento di Paolo Ambrosini, presidente di ALI-Confcommercio, sulle dichiarazioni del ministro della Cultura Alessandro Giuli alla fiera del libro di Francoforte.