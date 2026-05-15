Architettura: al via Open House Roma, 220 luoghi aperti, 60 tour guidati, 50 eventi speciali

C’è una Roma da cui si è sempre tentati di andare via e una Roma a cui si continua, incessantemente, a tornare. È tra queste contraddizioni e improvvise accelerazioni che si muove la XIV edizione di Open House Roma, in programma da domani fino al 24 maggio. Il festival internazionale di architettura trasformerà nuovamente la Capitale in un museo diffuso con eventi speciali e una attenzione costante al coinvolgimento dei più piccoli accanto all'offerta di un programma vastissimo: 220 luoghi aperti, 60 tour guidati, 50 eventi speciali. "Open House Roma 2026 guarda alla condizione di Roma come a un processo in atto. Una città in cui architettura, spazio pubblico e paesaggio diventano strumenti per leggere e orientare il cambiamento - spiega Laura Calderoni, direttrice della manifestazione - Leggere Roma oggi significa anche riconoscere pratiche progettuali relazionali e aperte, capaci di costruire connessioni tra spazio, corpi e comunità". Tema di quest'anno è "City in Flux", una riflessione sulla città come sistema dove patrimonio storico e responsabilità ambientale si fondono. L'architettura non è intesa come semplice costruzione, ma come risposta ai bisogni della società contemporanea.

"Invitiamo i cittadini a osservare Roma come un organismo vivo - spiega Gaia Maria Lombardo, responsabile del programma - Quest’anno poniamo un accento particolare sul verde come infrastruttura urbana e sul progetto". L'architetto Davide Paterna porta per il 2026, a Open House Roma, il design fuori dai circuiti elitari per farlo diventare materia di partecipazione e dibattito pubblico, connettendo la produzione creativa con il retail attraverso 5 eventi dedicati. Il viaggio della manifestazione attraversa i secoli, dai grandi restauri archeologici alle sfide della mobilità futura. Tra le novità più attese spiccano l'apertura di Piazza Augusto Imperatore, il suggestivo Mausoleo degli Equinozi e la visita alla nuova Stazione Metro C - Colosseo Fori Imperiali. Il pubblico potrà inoltre entrare in luoghi iconici e spesso inaccessibili come Palazzo Wedekind, Villa il Vascello (sede del Grande Oriente d'Italia), il Forte Aurelia e l'Aula Ottagona del Planetario. Il programma si arricchisce anche di percorsi tematici profondi e diversificati. 'Insulae' è dedicato al design che quest'anno si compone di 5 eventi esclusivi realizzati in collaborazione con altrettanti partner e sponsor d'eccezione.

Flagship store e sedi creative si trasformano in "spazi di produzione culturale", ospitando talk e installazioni per mettere in relazione aziende, professionisti e istituzioni formative. In programma anche un percorso che valorizza il contributo di architette, urbaniste e designer (in collaborazione con Aidia Roma, Architette Romane e Casa Internazionale delle Donne, con il sostegno di Orsolini). Un approccio relazionale e aperto che amplia lo sguardo sulla qualità dello spazio urbano. Ci sarà, all'interno della manifestazione, un focus sulla trasformazione delle piazze e dei luoghi condivisi, intesi come leve per ridurre le disuguaglianze, specialmente nelle periferie, e migliorare la vita collettiva. Grazie alla collaborazione con il progetto di ricerca SIXXI dell’Università di Roma Tor Vergata, i visitatori potranno scoprire i capolavori di Nervi, Morandi e Musmeci, icone dell'ingegneria italiana del Novecento e del 'Made in Italy' tecnico. Open House Roma prosegue il suo impegno anche per l'accessibilità totale. Sono previste visite tattili, percorsi multisensoriali e attività per persone nello spettro autistico o visite in Lis, per rendere l’architettura un patrimonio realmente comune e senza barriere. L'architettura diventa gioco per i cittadini di domani grazie a OHRkids. Dieci appuntamenti speciali – tra laboratori di autocostruzione, caccia al tesoro architettoniche e sessioni di disegno dal vivo – guideranno i bambini alla scoperta dei rioni storici e della città contemporanea, insegnando loro che ogni spazio può essere riscritto e vissuto consapevolmente.