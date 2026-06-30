Arriva 'Murdoku', il giallo che trasforma il lettore in detective

C'è chi ama i romanzi gialli per il piacere dell'indagine e chi, invece, trova nell'enigmistica il gusto sottile della deduzione. Il nuovo libro "Murdoku" riesce nell'impresa di unire questi due mondi in un unico formato editoriale, dando vita a un'esperienza di lettura che è al tempo stesso gioco, sfida intellettuale e racconto investigativo. L'idea è tanto semplice quanto sorprendente: trasformare il principio logico del sudoku in uno strumento investigativo. Non numeri da sistemare in una griglia, ma sospettati da collocare sulla scena del crimine, seguendo una rete di indizi che richiede attenzione, capacità deduttiva e spirito di osservazione. Il risultato è un libro che inaugura un linguaggio nuovo nel panorama dell'intrattenimento intelligente.

Scritto dall'enigmista canadese Manuel Garand, "Murdoku. 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica" (Magazzini Salani, pagine 208, euro 14,90) propone ottanta casi di difficoltà crescente ambientati nei luoghi più disparati: una banca, un casinò, un teatro dell'Opera, un torneo di scacchi e molte altre scenografie ricche di dettagli. Ogni ambientazione diventa un piccolo universo investigativo nel quale nulla è lasciato al caso.

La meccanica di gioco è immediata ma estremamente raffinata. Il lettore dispone di una griglia, di una lista di personaggi e di una serie di indizi. Applicando la regola fondamentale del sudoku – ogni personaggio può occupare una sola posizione in ogni riga e colonna – è possibile ricostruire gli spostamenti dei sospettati fino a individuare chi si trovava nella stessa stanza della vittima al momento del delitto. È proprio questa la chiave per smascherare l'assassino.

La forza del volume risiede nell'equilibrio tra accessibilità e profondità. I primi enigmi consentono di familiarizzare con il metodo, mentre i casi successivi richiedono deduzioni sempre più articolate, senza mai risultare frustranti. Ogni soluzione premia il ragionamento puro, senza affidarsi al caso o all'intuizione arbitraria. Negli ultimi anni il mercato editoriale ha visto crescere l'interesse per libri che coinvolgono attivamente il lettore. Escape book, puzzle narrativi, giochi investigativi e volumi interattivi hanno conquistato una fascia sempre più ampia di pubblico, dimostrando come la lettura possa diventare un'esperienza partecipata. "Murdoku" si inserisce in questa tendenza, ma lo fa con una formula inedita che riesce a distinguersi grazie alla contaminazione tra il linguaggio del crime e quello della logica matematica.

Non è un caso che la serie abbia già ottenuto un notevole successo internazionale, entrando nelle classifiche di numerosi Paesi e attirando tanto gli appassionati di romanzi polizieschi quanto gli amanti dei rompicapi. Il libro, infatti, non richiede competenze matematiche particolari: ciò che conta è la capacità di osservare, eliminare le ipotesi impossibili e costruire passo dopo passo la soluzione. Anche l'aspetto grafico contribuisce al coinvolgimento. Le illustrazioni colorate delle scene del crimine trasformano ogni pagina in un piccolo teatro investigativo, aiutando il lettore a immergersi nell'atmosfera del caso. La componente visiva non è soltanto decorativa, ma accompagna il processo deduttivo rendendo l'esperienza più intuitiva e immersiva.

Dietro questa originale invenzione c'è Manuel Garand, autore canadese originario di Montréal e creatore di giochi di logica pubblicati anche dal "Financial Times". Da anni Garand sviluppa rompicapi che coniugano eleganza matematica e divertimento, affinando un approccio che mette sempre il lettore al centro dell'esperienza. Lo stesso autore racconta come i suoi primi e più severi "collaboratori" siano la moglie Cindy e i loro due figli, instancabili collaudatori degli enigmi che via via prendono forma. Per chi ama mettere alla prova il proprio intuito, seguire gli indizi fino all'ultima deduzione e provare la soddisfazione di smascherare il colpevole senza affidarsi alla fortuna, "Murdoku" offre una sfida tanto coinvolgente quanto intelligente. Un libro che dimostra come, anche nel mondo del crime, il vero protagonista possa essere il ragionamento. (di Paolo Martini)