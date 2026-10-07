circle x black
Cerca nel sito
 

Arte, Bianchi (Bper): "A Ferrara un nuovo spazio culturale aperto alla cittadinanza"

sponsor

"Mostra permanente, esposizioni temporanee e public program per raccontare il patrimonio"

Sabrina Bianchi, responsabile del patrimonio culturale di Bper - (Foto Adnkronos)
Sabrina Bianchi, responsabile del patrimonio culturale di Bper - (Foto Adnkronos)
07 ottobre 2026 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

 

Con Palazzo Barbantini-Koch la Galleria Bper apre il terzo polo culturale e Ferrara diventa un altro spazio culturale aperto alla cittadinanza. All’interno di questo palazzo troviamo l’esposizione permanente, ‘Uno scrigno di storia e arte a Ferrara tra passato e presente’, che raccoglie il nucleo dell’ex Cassa di Risparmio, arricchito da opere della corporate collection Bper”. Lo ha detto Sabrina Bianchi, responsabile del patrimonio culturale di Bper, durante la presentazione della mostra temporanea “VANITAS. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati”, organizzata a Palazzo Barbantini-Koch a Ferrara. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Poli Culturali BPER. Un Sistema di Patrimonio Diffuso”, che connette le sedi storiche del Gruppo a Modena, Ferrara e L’Aquila, trasformandole in luoghi dedicati alla conservazione, allo studio e alla restituzione pubblica del patrimonio artistico e architettonico della banca.

 

“Le dimensioni sono tre: una mostra permanente, ‘Uno scrigno di storia e arte a Ferrara tra passato e presente’, le mostre temporanee, in questo caso Vanitas, e un public program piuttosto ricco - prosegue Bianchi -. Il percorso permanente si articola in una sezione di arte antica, dal Quattrocento al Settecento, con opere di grandissimo valore, e in una seconda sezione dedicata all’Ottocento e al Novecento, con artisti come Previati e De Pisis. Il percorso si conclude con un nucleo molto importante dell’italo-belga Jules Pierre Van Biesbroeck. A raccordare il percorso c’è anche l’archivio storico, che riunisce documenti all’interno della sala dell’ex Consiglio. È una sorta di punto di incontro tra arte antica e arte moderna, che racconta il palazzo e il palazzo stesso diventa testimone delle vicende che ha visto all’interno delle sue stanze e guardando fuori dalle sue finestre”.

 

“Vanitas inaugura l’8 ottobre e si conclude il 31 gennaio. Racconta la storia dell’arte attraverso i fiori, da Hayez a Casorati. Il fiore rappresenta la caducità, la bellezza ma anche l’effimero, che gli artisti tra Otto e Novecento hanno raccontato attraverso la rappresentazione dei fiori”, ha concluso Bianchi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arte cultura Ferrara Bper Palazzo Barbantini Koch
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza