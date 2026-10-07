Arte: Cerchiai (Bper), 'per noi la parola insieme è piccola ma significativa'

"Siamo profondamente convinti dell'importanza di una parola piccola ma molto significativa: insieme. Insieme significa che soltanto se riusciamo a dare un contributo positivo allo sviluppo non solo economico, ma anche sociale e culturale delle comunità in cui e con cui operiamo, riusciamo a realizzare quello che è l'obiettivo principale del piano industriale di una banca come Bper, che vuole essere anche una banca di prossimità: creare valore". Sono le parole di Fabio Cerchiai, in occasione dell'incontro con la stampa di presentazione, organizzato a Palazzo Barbantini-Koch a Ferrara, della mostra temporanea "VANITAS. Fiori e simboli, da Hayez a Casorati", una straordinaria narrazione del potere evocativo dei fiori, sospeso tra fascinazione, memoria e caducità. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Poli Culturali BPER. Un Sistema di Patrimonio Diffuso", che connette le sedi storiche del Gruppo a Modena, Ferrara e L'Aquila, trasformandole in luoghi dedicati alla conservazione, allo studio e alla restituzione pubblica del patrimonio artistico e architettonico della corporate collection della banca.