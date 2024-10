Buchmesse, Italia ospite d'onore: gran finale all'insegna della cultura e dell'incontro

Si conclude domani il percorso dell'Italia come ospite d'onore alla prestigiosa Fiera del Libro di Francoforte. Un'ultima giornata che concentra in sé il meglio di quanto offerto in questi giorni: un caleidoscopio di voci, un intreccio di culture, un'esplorazione profonda delle sfaccettature dell’animo umano e della società contemporanea. L'Arena e il Caffè letterario del Padiglione Italiano si trasformano ancora una volta in palcoscenici, dove scrittori, artisti e intellettuali si confrontano su temi di stringente attualità, intrecciando storie, riflessioni e visioni del futuro. Un variegato programma di incontri che tocca i punti nevralgici del nostro tempo, dalla politica alla storia, dalla cultura alla religione.

Si partirà alle 10 con Mario Anzil, assessore regionale alla cultura e allo sport e vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, moderati da Leone Crescenzi. Si parlerà dello storico evento 'Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025'. Alle ore 11 sarà la volta di Stefania Auci e Alessandra Necci con 'Il potere delle regine e dei leoni'. Le due autrici, guidate da Anna Vollmer, ci porteranno a esplorare il complesso intreccio tra potere, famiglia e storia. Infine, alle 12, nell’ambito degli incontri targati “La cultura che unisce” che hanno caratterizzato questi giorni, si svolgerà il dialogo tra il rabbino Scialom Bahbout e monsignor Francesco Moraglia intitolato “La religione e le radici”, moderato dal giornalista Nico Spuntoni. Nel Caffè Letterario del Padiglione Italiano, invece, si darà ampio spazio alla letteratura e all'arte. A partire dalle ore 10:30, con “Genio, passioni e misteri dell'arte e della musica”, Rita Charbonnier, Luigi De Pascalis e Carlo Vecce, accompagnati da Giulio Galoppo, ci condurranno alla scoperta dei misteri che si celano dietro ai grandi geni dell'arte e della musica. L'incontro dal titolo “La fame, il pudore e altri sentimenti senza confini” si svolgerà alle 11:30 con le scrittrici Maddalena Fingerle e Anna Giurickovic Dato e la moderazione di Andreas Pfeifer. A seguire, alle 12:30, “Le donne e il mondo, la vita e l'avventura: come il fumetto (ri)disegna la realtà” con il maestro Milo Manara affiancato da Andreas Platthaus.

L'esperienza dell'Italia Ospite d’Onore si concluderà alle ore 16 con la cerimonia di passaggio del testimone nel Padiglione realizzato da Stefano Boeri interiors. Saranno le Filippine ad ereditare il ruolo per prepararsi all'edizione del 2025. Come ogni anno, nel corso della cerimonia ci sarà la consegna della pergamena al nuovo Paese Ospite d'Onore preceduta da un dialogo tra scrittori, con Alessandro Sanna come rappresentante italiano. Il Commissario straordinario Mauro Mazza darà il saluto finale alla Buchmesse a nome della delegazione italiana, protagonista di questa 76esima edizione che si appresta alla conclusione.