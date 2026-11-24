Sono state selezionate oggi a Milano le terne finaliste della 6/a edizione del Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, Pirelli e la Fondazione Pirelli, dedicato alle opere italiane di narrativa, poesia, teatro e albi illustrati per i più giovani. Accanto alle categorie 7-10 e 11-14 anni debutta quest’anno la nuova sezione Albi illustrati. Nel corso della votazione svoltasi all’Headquarters Pirelli, la Giuria Tecnica ha individuato tre opere finaliste per ciascuna categoria tra i 135 libri ammessi, sui 146 inviati da circa 60 editori.

Per la categoria 'Campiello Junior 7-10 anni': Gianluca Caporaso con 'Le cime di Arturo' (Adriano Salani Editore); Nicoletta Gramantieri con 'Il piccolo popolo del fiume' (Editrice Il Castoro); Guido Quarzo con 'Salamandra' (Uovonero). Per la categoria'Campiello Junior 11-14 ann': Irene Rossi con 'Futuro' (Edizioni EL / Einaudi Ragazzi / Emme Edizioni); Francesco D’Adamo con 'Volevo avere le ali' (Giunti Editore); Luisa Mattia con 'Occhio di fuoco' (Edizioni Lapis). Per la categoria 'Campiello Junior Albi illustrati': Anna Benotto con 'Karl e le forme della natura' (Lupoguido); Guia Risari con 'Nonso' (Sabir Editore); Luigi Dal Cin con 'Il più grande spettacolo' (Orecchio Acerbo Editore).

La Giuria Tecnica, presieduta da Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura, è composta da Emma Beseghi, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia presso l’Università di Bologna; Lea Martina Forti Grazzini, autrice e sceneggiatrice di programmi radio e tv Rai; Chiara Lagani, attrice e drammaturga; Michela Possamai, docente presso l’Università Iusve di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani; e Silvia Paccassoni, nuova componente della Giuria, curatrice e giornalista con formazione storico-artistica, che cura il blog sull’illustrazione Dorature e collabora con la Fondazione Štěpán Zavřel.

Durante la cerimonia, moderata da Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 Ore e componente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello, sono intervenuti Stefania Zuccolotto, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, e Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli.

I libri finalisti passano ora nelle mani dei veri protagonisti del premio: i giovani lettori. A decretare i vincitori sarà la Giuria dei Giovani Lettori, composta da 240 ragazze e ragazzi di lingua italiana, residenti in Italia e all’estero, suddivisi equamente tra le fasce d’età 7-10 e 11-14 anni. 120 di loro voteranno anche per la categoria Albi illustrati.

Pino Boero, presidente della Giuria Tecnica del Campiello Junior, ha dichiarato: "Due i fatti rilevanti in questa edizione del Campiello Junior: gli Albi entrati come terza categoria aggiunta a quelle “storiche” delle fasce d'età 7–10 e 11-14 e l'alto numero dei libri inviati: 146 di cui 135 ammessi ed equamente ripartiti fra le tre categorie; una sessantina, poi, gli editori che hanno inviato testi. Le scelte della Giuria non saranno facili perché si tratta di albi e libri di qualità con trame spesso coinvolgenti per originalità e illustrazioni che colpiscono per sapiente uso della composizione e del colore. La Giuria è consapevole che spesso, oggi, il libro cartaceo rischia di essere considerato obsoleto e perdente rispetto a moderni supporti tecnologici ma con altrettanta consapevolezza ne ribadisce la centralità nei processi formativi delle nuove generazioni: il libro ha un odore, sfogliandolo ci comunica sensazioni, ci tiene incollati alle sue pagine illustrate invitandoci a entrare nelle immagini e magari a concludere la storia in modo diverso, insomma continua a essere veicolo di viaggi straordinari che possiamo fare anche stando seduti sulla poltrona di casa".

Stefania Zuccolotto, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, ha affermato:"La nascita del Campiello Junior rispecchia un’idea che accompagna il Premio Campiello fin dalle origini: le imprese possono restituire valore alle proprie comunità anche attraverso la cultura. Con la nuova categoria degli Albi illustrati vogliamo riconoscere la forza di storie in cui parole e immagini si completano, aiutando i bambini a osservare, fare domande e dare un nome a ciò che provano. Investire nella lettura dei più giovani significa contribuire alla crescita di persone capaci di ascoltare, comprendere e immaginare il futuro: qualità fondamentali anche per il mondo delle imprese".

Antonio Calabrò, Chief Culture Officer Pirelli e direttore della Fondazione Pirelli, ha concluso: "Leggere allena l’attenzione, dà precisione alle parole e apre spazio per l’immaginazione e la creatività. Sono qualità di cui anche un’impresa ha bisogno per costruire il futuro. La Fondazione Pirelli sostiene il Campiello Junior perché la formazione comincia da questa libertà di conoscere e inventare. Con la nuova categoria degli albi illustrati, parole e immagini moltiplicano le strade che un giovane lettore può percorrere".

Ai vincitori delle categorie 7-10 anni e 11-14 anni sarà riconosciuto un premio in denaro di 2.000 euro per ciascuna categoria. Per gli Albi illustrati sono previsti 1.000 euro all’autore e altrettanti all’illustratore, quando diverso. I vincitori saranno proclamati a Vicenza il 21 aprile 2027 e celebrati durante la serata finale del Premio Campiello 2027. Pirelli, Fondazione Pirelli e Fondazione Il Campiello offriranno inoltre ai giovani giurati e agli appassionati di lettura iniziative dedicate al mondo del libro e dell’editoria per ragazzi, con la partecipazione degli autori finalisti.