Capolavori di Monet, Signac, Degas e Leger in asta a Londra

Una selezione di quattro capolavori firmati Claude Monet, Paul Signac, Edgar Degas e Fernand Léger sarà protagonista della prossima asta di Sotheby’s a Londra prevista per il 4 marzo. I dipinti fanno parte della vendita serale dedicata all'arte moderna e contemporanea e vantano un valore complessivo stimato fino a 24 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro).

A guidare il gruppo è Claude Monet con "Maison de Jardinier" (1884), realizzato durante un soggiorno di dieci settimane sulla riviera ligure. Il dipinto raffigura il celebre giardino di Francesco Moreno a Bordighera ed è stimato fino a 8,5 milioni di sterline. Secondo Sotheby's, le opere provenienti dal viaggio italiano di Monet appaiono raramente sul mercato, mentre molti dei pezzi più pregiati sono conservati in grandi musei come il Musée d'Orsay di Parigi, il Metropolitan Museum of Art di New York, il Dallas Museum of Art e l'Art Institute of Chicago.

Completano il quartetto Paul Signac con "Marseille, Le Port" (1934) e Fernand Léger con "Les Hommes dans la Ville" (1919), entrambi stimati fino a 6 milioni di sterline, e Edgar Degas con "Scène de Ballet" (circa 1885), la cui stima raggiunge 3,5 milioni di sterline.

Helena Newman, presidente di Sotheby's per l'Europa e per l'arte impressionista e moderna, ha definito la raccolta "una capsula straordinariamente concentrata della storia del modernismo, che spazia dall'Impressionismo al Puntinismo fino al Cubismo". Newman ha inoltre sottolineato l'eccezionale rarità della vista della riviera italiana di Monet, un tempo parte della collezione di John Singer Sargent, la cui messa in vendita coincide con il centenario della morte dell’artista, un’occasione che ha stimolato l’attenzione di musei e istituzioni in tutto il mondo.

L'opera di Signac arriva in asta in un momento di rinnovato interesse istituzionale per il neo-impressionismo, dopo la recente mostra alla National Gallery di Londra e in vista della prossima esposizione al Courtauld Institute of Art dedicata a Georges Seurat.

La vendita serale di Londra del 4 marzo includerà anche opere di Donald Judd, Edvard Munch, Lucio Fontana e René Magritte. (di Paolo Martini)