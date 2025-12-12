circle x black
"Casa Ansa 2025", torna in libreria il volume di Gambalonga

Il libro, aggiornato in occasione degli 80 anni dell'Agenzia, è edito da MediaBooks

12 dicembre 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
"Casa Ansa 2025": torna in libreria per MediaBooks il prezioso lavoro di Carlo Gambalonga, giornalista di razza e storico vicedirettore vicario dell'Ansa, che ha “rinfrescato” il suo precedente volume edito nel 2015, aggiornandolo in occasione degli 80 anni dell’Agenzia.

Gambalonga, scomparso il 6 giugno 2025, mentre era in stampa il volume, ha seguito con passione, amore e anche da giornalista scrupoloso la trasformazione della “Casa” che lo accolto nel 1976.

Il suo racconto non solo svela tante curiosità dell’Agenzia e traccia i profili di molti protagonisti a partire dal mitico direttore Sergio Lepri, ma ripercorre gli ultimi 80 anni di storia italiana che sono passati tutti, ovviamente, attraverso i dispacci d’agenzia e le telescriventi, un tempo, e oggi attraverso Internet. Un suggestivo viaggio nella memoria dalla lettura fresca e agevole non solo per gli addetti al lavori, ma per chiunque voglia sfogliare (o riscoprire) il diario dell’Italia repubblicana.

Casa Ansa 2025 Carlo Gambalonga Mediabooks Ansa
