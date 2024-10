Continua il viaggio nella cultura italiana alla Fiera del Libro di Francoforte

Dopo il successo dell’inaugurazione del Padiglione realizzato dallo studio Stefano Boeri Interiors e la prima giornata di incontri, continua l’avventura dell’ Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte. Nel calendario del programma letterario, curato dall’Associazione Italiana Editori (AIE), sono attesi sedici confronti all’interno della Piazza Italiana . Protagonisti tanti grandi nomi tra autori e testimoni del tempo.

ARENA

Si parte alle 10 con un incontro dedicato all'importanza della lettura per i più giovani, “Leggere fa cresce” moderato da Marlene Zöhrer con la partecipazione di Davide Calì, Beatrice Masini e Patrizia Rinaldi. Tre voci diverse, unite dalla passione per i libri, ci guideranno in un percorso che sottolinea come la lettura sia uno strumento fondamentale per la crescita personale e la comprensione del mondo.

Alle 11 sarà la volta di “Quando la parola si fa immagine”, un dialogo moderato da Gianvito Casadonte e con la partecipazione di Pupi Avati e Simona Ercolani. I due ospiti rifletteranno sui confini e le intersezioni tra cinema e letteratura.

Si svolgerà alle 12, invece, il dibattito “La cultura che unisce. Patria e nazione, destra e sinistra. Le ragioni di un dialogo”: Alessandro Campi e Andrea Romano discuteranno il ruolo unificante della cultura moderati da Tommaso Ricci.

Nel pomeriggio, la programmazione si arricchisce di nuovi temi.

Alle 14 Loretta Cavaricci condurrà il format “Discorso sul metodo”, un'affascinante indagine sulle modalità di scrittura degli autori italiani, svelando abitudini e segreti del mestiere. Alle 15 c’è grande attesa per l'assolo di Claudio Magris, già presente nell’edizione della Buchmesse 1988, quando l’Italia fu per la prima volta Ospite d’Onore. “Ieri, oggi e domani. Il tempo delle parole e le parole del nostro tempo”, questo il titolo dell’appuntamento con il grande scrittore e germanista triestino.

Con “Classici oltre i confini del tempo”, alle 16, Alessandro D'Avenia ci invita a (ri)scoprire l'Odissea, un classico intramontabile che continua a parlare al cuore dei lettori.

Seguirà, alle 17, “I doveri della cultura”, un intenso dibattito sul ruolo della cultura nella società contemporanea, moderato da Tommaso Ricci e con la partecipazione di Francesco Borgonovo, Giacomo Marramao e Marco Tarchi.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione del 30° Premio ENIT, un riconoscimento dedicato ai migliori contributi media in lingua tedesca sull'Italia come meta di viaggio.

CAFFÈ LETTERARIO

Aprono Vincenzo Latronico e Gianluigi Simonetti, alle 10.30, con “Alla ricerca del grande romanzo europeo (e italiano)” moderati da Maike Albath.

A seguire “La letteratura che cura e non dimentica”, alle 11.30, dove Francesca Melandri e Fabio Stassi, con Lothar Müller, parleranno del potere curativo della letteratura.

Alle 12.30 Mauro Covacich e Paolo Rumiz, guidati da Tilman Spreckelsen, con “Abitare su una linea” porteranno il pubblico alla scoperta di Trieste, una città sospesa tra confini e culture.

Luca Enoch e Pera Toons, sempre con Tilman Spreckelsen, introdurranno nel mondo del fumetto e dell'animazione alle 14.30 con “Il fumetto e l'animazione tra carta e YouTube: due mondi comunicanti”.

Con “La macchina da scrivere del tempo”, alle 15.30, Viola Ardone, Donatella Di Pietrantonio e Gian Marco Griffi, moderati da Shelly Kupferberg, ci faranno viaggiare nel tempo attraverso le loro storie.

Silvia Avallone e Giulia Caminito, con Karen Krüger, affronteranno un tema delicato ed attuale, alle 16.30, con il dibattito intitolato “Quel genere di violenza”.

Infine Gianrico Carofiglio ed Emanuele Coccia saranno i protagonisti del confronto “Tra etica e felicità”, alle 17.30, moderati da Cinzia Sciuto.

READING AL BUIO E NON SOLO

La Sala Venice International University - Manuzio e la rivoluzione del libro del Padiglione, ospiterà il Reading al buio a cura di Fondazione LIA - Libri Italiani Accessibili. Il format nasce con lo scopo di sensibilizzare sul tema della lettura per le persone con disabilità visiva. Leggerà Clara Ori, traduttrice ed interprete con a moderazione di Elisa Molinari. Oggi è la volta dei brani di Paolo Rumiz e Giulia Caminito, alle ore 14.

Accanto agli eventi in Arena e Caffè letterario andrà avanti anche il programma professionale nello Stand Collettivo Italiano curato da Ice – Agenzia in collaborazione con Associazione Italiana Editori (AIE).