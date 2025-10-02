circle x black
Cerca nel sito
 

Cordier (Groupama): "Groupama con Fai, prossimità e tutela territorio valori condivisi"

sponsor

Così l'amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, in occasione della presentazione delle Giornate Fai d’Autunno 2025 a Roma

Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni
Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni
02 ottobre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quella tra Groupama Assicurazioni e il Fai è una partnership di lunga data: dal 2011 supportiamo il Fai come Golden Donor e tre anni fa abbiamo scelto di trasformare questo sostegno in una collaborazione strutturata per le Giornate d’Autunno. Un evento che ci consente di tradurre in azioni concrete il nostro impegno per il territorio e per le comunità locali. La prossimità è parte integrante della nostra origine mutualistica e significa proteggere non solo come assicuratori, ma come partner delle comunità". Così Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, in occasione della presentazione delle Giornate Fai d’Autunno 2025 a Roma.

"Custodire i luoghi speciali che raccontano l’identità del Paese significa prendersi cura della nostra storia, offrendo a tutti la possibilità di goderne e di emozionarsi. Prossimità è anche sinonimo di prevenzione, e di supporto all’educazione della cittadinanza nel prendere coscienza di nuovi rischi e nuove esigenze di protezione per persone e aziende, attraverso l’offerta di soluzioni di welfare per i dipendenti di Pmi", ha concluso Cordier.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fai Groupama Pierre Cordier Giornate Autunno
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza