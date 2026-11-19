Una vita trascorsa a interrogare la Storia, a cercare dietro i fatti le ragioni, i personaggi e le contraddizioni di un Paese. Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore teatrale e conduttore televisivo, morto all'età di 91 anni, è stato per oltre sessant'anni una delle figure più riconoscibili del giornalismo e della cultura italiana, capace di attraversare linguaggi e generazioni senza rinunciare alla curiosità intellettuale, al gusto dell'indagine e alla passione per il racconto. Dopo gli esordi nell'avanguardia teatrale romana negli anni Sessanta e l'ingresso in Rai nel 1960, aveva lavorato come corrispondente da New York e Parigi, collaborando con testate come 'L'Espresso' e 'Panorama', prima di diventare, dal 1976, una delle firme di 'la Repubblica'. In televisione, per Rai 3, aveva ideato e condotto programmi entrati nella storia della divulgazione italiana, da 'Telefono giallo' a 'Babele', da 'Enigma' a 'Le storie - Diario italiano', passando per 'Visionari', 'Quante storie' e 'Città segrete'. Dopo una parentesi al Parlamento europeo, dove era stato eletto nel 1994, aveva continuato il suo percorso televisivo, fino all'approdo nel 2023 a La7 con 'La torre di Babele'. Per vent'anni aveva inoltre curato la rubrica delle lettere dei lettori di 'Repubblica', trasformandola in un luogo di confronto sui grandi temi della società italiana. La sua attività ha spaziato dalla cronaca alla politica, dalla letteratura alla storia delle religioni, dalla musica all'arte, con un filo conduttore: la convinzione che conoscere il passato sia indispensabile per comprendere il presente.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, cresciuto in una famiglia di origini francesi e sarde, con una nonna materna ebrea, Augias aveva iniziato il proprio percorso professionale in Rai, dove era entrato nel 1960. Ma prima ancora di diventare un volto familiare della televisione, aveva conosciuto il teatro e la stagione delle avanguardie. Fin dai primi anni Sessanta aveva partecipato al movimento dell'avanguardia teatrale romana, lavorando nell'ambiente del Teatro del 101 e firmando testi come 'Direzione memorie' e 'Riflessi di coscienza'. Un'esperienza che avrebbe lasciato un segno nel suo modo di raccontare: la capacità di costruire una narrazione, di mettere in scena le idee e di trasformare la ricerca in un percorso accessibile al pubblico.

La carriera giornalistica lo aveva portato presto lontano dall'Italia. Tra il 1966 e il 1968 era stato corrispondente Rai da New York, prima di trasferirsi a Parigi, dove aveva seguito la vita politica e culturale francese per 'L'Espresso' e 'Panorama'. Nel novembre 1975 era tornato negli Stati Uniti come inviato per 'la Repubblica', il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari pochi mesi dopo. Con il giornale romano, di cui era uno degli ultimi 'padri fondatori, avrebbe stabilito un rapporto professionale e intellettuale destinato a durare decenni. Per vent'anni, dal 2001 al 2021, aveva curato anche la rubrica delle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila messaggi. Una conversazione quotidiana con il Paese, attraverso la quale aveva affrontato questioni di democrazia, pluralismo, diritti, laicità, etica e libertà individuali.

La sua notorietà presso il grande pubblico è legata soprattutto alla televisione. Nel 1987, su invito dell'allora diretto di rete Angelo Guglielmi, aveva ideato e condotto su Rai 3 'Telefono giallo', trasmissione che avrebbe segnato una stagione dell'informazione televisiva italiana. Non soltanto un programma dedicato ai grandi casi irrisolti e ai delitti che avevano scosso l'opinione pubblica, ma un tentativo di ricostruire vicende complesse attraverso documenti, testimonianze e contributi degli spettatori. La trasmissione aveva affrontato alcuni dei nodi più oscuri della storia italiana, dalla cronaca nera ai misteri della Repubblica. Tra le puntate più ricordate quella sulla strage di Ustica: durante la diretta era intervenuto telefonicamente un ufficiale che aveva riferito particolari rilevanti sulla notte del disastro del 27 giugno 1980. Quelle informazioni avevano contribuito a riaccendere l'attenzione investigativa sulla tragedia. Il programma era stato interrotto nel 1992, dopo una stagione segnata anche da polemiche e vicende giudiziarie.

Augias aveva continuato a esplorare il rapporto tra cultura e informazione su Rai 3 con 'Babele', trasmissione dedicata ai libri e al mondo editoriale, e successivamente con 'Enigma', incentrata su personaggi e avvenimenti del passato. Dopo una parentesi a Telemontecarlo, dove aveva ideato e condotto 'Domino', era tornato stabilmente in Rai nel 2003. Su Rai 3 aveva guidato 'Le storie - Diario italiano', spazio quotidiano di approfondimento nel quale incontrava scrittori, studiosi e protagonisti della cultura, affrontando temi che spaziavano dalla letteratura alla musica, dalla storia all'attualità. Il programma sarebbe rimasto in onda fino al 2013. Nel 2014 era arrivato 'Visionari', dedicato alle personalità che avevano cambiato il mondo attraverso le proprie idee e innovazioni. Tra il 2016 e il 2019 aveva condotto 'Quante storie', mentre dal 2018 al 2023 aveva accompagnato i telespettatori alla scoperta delle grandi metropoli con 'Città segrete'.

Il racconto delle città era del resto uno dei territori nei quali Augias aveva trovato una delle sue formule narrative più fortunate. La serie dei 'Segreti' aveva preso avvio nel 1996 con 'I segreti di Parigi', seguita da 'I segreti di New York' (2000), 'I segreti di Londra' (2003), 'I segreti di Roma' (2005) e 'I segreti di Istanbul' (2016). Non semplici guide turistiche, ma itinerari nella memoria, capaci di intrecciare architettura, arte, personaggi, aneddoti e grandi avvenimenti. Le città diventavano così organismi viventi, luoghi nei quali le vicende individuali si incontravano con la storia collettiva. Lo stesso metodo aveva ispirato 'Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria', pubblicato nel 2017 e premiato con il Premio Pavese nel 2018.

Accanto alla televisione e al giornalismo, Augias aveva sviluppato un'intensa attività letteraria. Era stato autore di romanzi, saggi storici, inchieste e opere teatrali. La sua produzione narrativa aveva preso avvio con una trilogia ambientata nei primi decenni del Novecento e costruita attorno al personaggio di Giovanni Sperelli, fratellastro del protagonista dannunziano di 'Il piacere': 'Quel treno da Vienna' (1981), 'Il fazzoletto azzurro' (1983) e 'L'ultima primavera' (1985). Una saga nella quale la ricostruzione storica si intrecciava con il gusto del romanzo d'intrigo e della narrativa poliziesca. Da quelle storie era stata tratta anche la miniserie televisiva 'Guerra di spie'. Nel 1987, insieme alla moglie Daniela Pasti, aveva pubblicato 'Tre colonne in cronaca'. Sarebbero seguiti altri romanzi, tra cui 'Quella mattina di luglio' (1995) e 'Il lato oscuro del cuore' (2014).

La saggistica gli aveva consentito di affrontare alcuni dei grandi interrogativi della storia italiana ed europea. Nel 1998 aveva dedicato una biografia al pittore livornese Amedeo Modigliani con 'Il viaggiatore alato', ripubblicato successivamente con il titolo 'Modigliani, l'ultimo romantico'. Nel 2006, insieme al biblista Mauro Pesce, aveva pubblicato 'Inchiesta su Gesù', un libro che aveva suscitato un ampio dibattito sul rapporto tra la figura storica di Cristo e la tradizione religiosa. Il confronto tra fede, ragione e storia sarebbe tornato in numerosi lavori successivi: 'Inchiesta sul cristianesimo', scritto con Remo Cacitti nel 2008; 'Disputa su Dio e dintorni', realizzato con Vito Mancuso nel 2009; 'I segreti del Vaticano' (2010), dedicato alla storia e alle dinamiche di potere della Santa Sede; 'Inchiesta su Maria', scritto con Marco Vannini nel 2013; 'Le ultime diciotto ore di Gesù' (2015) e 'Il grande romanzo dei Vangeli', pubblicato con Giovanni Filoramo nel 2019.

Dichiaratamente ateo, Augias non aveva mai nascosto le proprie convinzioni, ma aveva fatto del confronto con il fenomeno religioso uno dei principali campi della propria ricerca. Il suo interesse non era soltanto teologico: lo riguardavano soprattutto il modo in cui le religioni si erano formate, il loro rapporto con il potere, la loro influenza sulla civiltà occidentale e il confine tra fede e libertà individuale. Nel 2022 aveva pubblicato 'La fine di Roma. Trionfo del cristianesimo, morte dell'Impero', una ricostruzione del passaggio dal mondo pagano a quello cristiano. Nel 2023 era arrivato 'Paolo. L'uomo che inventò il Cristianesimo', dedicato alla figura dell'apostolo e al ruolo decisivo che ebbe nella diffusione della nuova religione.

La storia italiana era un altro dei suoi grandi interessi. In 'Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace avere un padrone' (2012) aveva affrontato il rapporto problematico tra gli italiani e il potere, mentre in 'I segreti d'Italia', pubblicato nello stesso anno, aveva ricostruito episodi, personaggi e vicende che avevano contribuito a definire l'identità nazionale. Nel 2013 aveva ripreso e ampliato un precedente lavoro sul mondo delle società segrete, dei corruttori e dei faccendieri nell'Italia della Grande Guerra, pubblicandolo con il titolo 'Il paese in vendita'. Un'indagine che rifletteva la sua attenzione per i meccanismi meno visibili della vita pubblica e per le zone d'ombra della storia nazionale. Nel 2014 aveva affrontato anche il rapporto tra potere politico e religioso in 'Tra Cesare e Dio. Come la rivoluzione di papa Francesco cambierà gli italiani'.

Il suo impegno civile non si era limitato alla scrittura. Nel 1994 aveva deciso di entrare direttamente in politica, dopo un confronto televisivo con Silvio Berlusconi durante la trasmissione 'Domino'. Alle elezioni europee era stato eletto parlamentare come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra, nella circoscrizione dell'Italia meridionale, ottenendo 168.735 preferenze. Aveva ricoperto l'incarico fino al 1999, quando si era ricandidato senza essere rieletto. La parentesi a Strasburgo non aveva modificato il suo interesse per il dibattito pubblico, che avrebbe continuato a seguire soprattutto attraverso il giornalismo e la televisione.

La laicità delle istituzioni, i diritti civili, la libertà di scelta e il diritto all'autodeterminazione erano rimasti temi centrali del suo impegno. Era socio onorario dell'associazione Libera Uscita per la legalizzazione dell'eutanasia e aveva sostenuto le campagne per l'eutanasia legale promosse dall'Associazione Luca Coscioni e dai Radicali italiani. Su 'la Repubblica' aveva dedicato numerosi interventi al diritto di morire con dignità e alla necessità di un confronto pubblico su questioni etiche che considerava inseparabili dalla libertà individuale.

Nel 2021, dopo avere lasciato la storica rubrica delle lettere di 'Repubblica', era tornato in televisione con 'Rebus', programma di approfondimento condotto insieme a Giorgio Zanchini su Rai 3. Nel 2022 aveva presentato anche 'La gioia della musica', dedicato alla storia e all'ascolto dei grandi compositori. Nel 2023 aveva lasciato la Rai per passare a La7, dove dal 4 dicembre aveva condotto 'La torre di Babele', un programma che riprendeva molti dei temi che avevano attraversato tutta la sua carriera: la storia come strumento per leggere l'attualità, il confronto delle idee, la politica, la cultura e le trasformazioni della società.

Negli ultimi anni aveva continuato a scrivere con un ritmo intenso. Nel 2020 aveva pubblicato 'Breviario per un confuso presente', accanto alla nuova edizione del libro su Modigliani e al volume per bambini 'Guarda!', realizzato con Francesca Frisarei e Mario Suber. Nel 2024 era arrivato 'La vita s'impara', un testo autobiografico nel quale aveva ripercorso esperienze, incontri e riflessioni di una lunga esistenza. Nel 2025 aveva pubblicato 'La musica per me', testimonianza di una passione coltivata per tutta la vita e già al centro di alcuni dei suoi programmi televisivi. Nel 2026, insieme alla figlia Natalia, giornalista della Rai, aveva firmato 'L'uomo che inventò la politica. Inchiesta su Machiavelli', tornando ancora una volta a interrogare le origini del pensiero politico moderno.

Nel corso della sua lunga carriera Corrado Augias ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il contributo dato al giornalismo, alla letteratura e alla divulgazione culturale. Tra questi il Premio Hemingway per la letteratura nel 2015, il Premio Pavese nel 2018 per 'Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria' e il Premio Chiara alla carriera nel 2022. Era stato insignito delle più alte onorificenze della Repubblica italiana: Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito nel 2002 e Cavaliere di Gran Croce nel 2006. Nel 2007 aveva ricevuto anche la Legion d'Onore francese, che aveva restituito nel dicembre 2020 per protestare contro la decisione della Francia di conferire la stessa onorificenza al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, mentre rimaneva aperto il caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 l'Università della Tuscia gli aveva conferito un dottorato di ricerca honoris causa, riconoscendo il valore del suo impegno culturale e civile. (di Paolo Martini)