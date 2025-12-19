Cultura: Bracco celebra il successo della video installazione all'expo di Osaka, un ponte tra arte e tecnologia 

Con l'evento "Bracco a fianco del Sistema Italia all'Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura", svoltosi al Teatrino di Palazzo Visconti a Milano, Bracco celebra il successo della video installazione realizzata in occasione dell'esposizione universale appena conclusa in Giappone, durante la quale il Gruppo ha promosso un ampio ventaglio di iniziative all'insegna della scienza e della cultura. L'incontro nel capoluogo lombardo è stato l'occasione per rivivere il percorso tra diagnostica, arte e tecnologia d'avanguardia che ha ricevuto un tale apprezzamento da restare in mostra all'Osaka City Museum of Fine Arts fino al 12 gennaio 2026. Presenti all'evento la presidente e Ceo del Gruppo Bracco Diana Bracco e Mario Vattani, ambasciatore per l'Italia in Giappone e commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.