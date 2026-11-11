Cultura, I edizione 'Treviso D’Autore – Le Rotte. La Sfida Globale'

Le tensioni internazionali ridisegnano gli equilibri politici ed economici, le trasformazioni tecnologiche cambiano il lavoro e la competitività delle imprese, mentre la disinformazione incide sempre più sul modo in cui i cittadini percepiscono la realtà e maturano le proprie decisioni. È in questo scenario che si inserisce Treviso D’Autore – Le Rotte. La Sfida Globale, la I edizione trevigiana della rassegna culturale organizzata da Vis Factor, società leader nel posizionamento e nella comunicazione integrata, curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo, in programma il 14 e 15 novembre all’Auditorium Santa Caterina. Con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione del Veneto, della Città di Treviso e di Confindustria Veneto Est, la rassegna metterà a confronto istituzioni, politica e mondo produttivo sui grandi temi del presente. Tra gli ospiti di sabato figurano il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e i presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Alberto Stefani e Massimiliano Fedriga. Al dibattito politico prenderanno parte anche le europarlamentari Elena Donazzan e Alessandra Moretti, espressione rispettivamente della maggioranza e dell’opposizione, la dirigente nazionale del Partito Democratico Alessia Morani e il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari. A portare il punto di vista delle imprese e dei territori saranno Renzo Rosso, fondatore e presidente di OtbGroup, e altri esponenti del mondo produttivo.

La I edizione trevigiana chiude il viaggio 2026 di D’Autore, la rassegna culturale itinerante che da oltre quindici anni attraversa l’Italia mettendo in relazione politica, economia, informazione, cultura e società. La sua cifra è la trasversalità: superare i confini tra discipline e punti di vista, costruendo occasioni di confronto in cui esperienze e competenze differenti contribuiscono a interpretare le trasformazioni del presente. A Treviso questo approccio si sviluppa attorno al tema della disinformazione, filo conduttore del percorso 2026, e al rapporto sempre più stretto tra narrazione dei fatti, percezione della realtà e processi decisionali. "Da quindici anni le rassegne D’Autore animano alcuni dei luoghi più caratteristici d’Italia mettendo allo stesso tavolo politica, cultura e giornalismo, con interlocutori di schieramenti diversi e un contraddittorio mai banale - spiega Valentina Fontana, ideatrice e curatrice della rassegna e amministratore unico di Vis Factor - Abbiamo scelto di chiudere il ciclo sulla disinformazione a Treviso. Una città vivace, punto di riferimento per l’economia e cuore di un territorio produttivo che è un fiore all’occhiello del Paese". La giornata di sabato si aprirà con il confronto sulla giustizia tra Carlo Nordio e Gianluigi Nuzzi, giornalista Mediaset, per affrontare il rapporto tra fatti, narrazioni e percezione pubblica. Con Antonio Tajani e Guido Crosetto lo sguardo si sposterà sugli scenari internazionali, sulle crisi geopolitiche e sul nuovo ordine globale. Il Paese reale sarà invece al centro dell’analisi di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, e della giornalista di Class Cnbc Janina Landau, a partire da un sondaggio in esclusiva dedicato a consenso, territorio e lavoro. Il successivo confronto con le europarlamentari Elena Donazzan e Alessandra Moretti, condotto da Giuliano Zulin, vicedirettore de La Verità, metterà a confronto sensibilità politiche diverse sulle condizioni economiche e sociali del Paese.

Il lavoro, l’energia e la competitività saranno un altro asse della giornata. L’intervista al sottosegretario Claudio Durigon, condotta da Jole Saggese, vicedirettrice di Adnkronos, aprirà una riflessione sulle politiche per il lavoro, seguita dal confronto con Enel sulle condizioni energetiche necessarie al sistema produttivo. Roberto Parodi, giornalista e scrittore, proporrà poi una lettura critica delle contraddizioni europee sulle politiche dell’auto e sui carburanti. Il rapporto tra intuizione imprenditoriale, rischio e innovazione sarà al centro dell’intervista a Renzo Rosso, condotta da Alessandro Sallusti, direttore di Libero. A seguire, il confronto tra Walter Bertin, amministratore delegato di Labomar, Francesco De Bettin, presidente di Dba Group, Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H-Farm, e Simone Romagna, amministratore delegato di Trasporti Romagna, metterà la manovra economica alla prova delle esperienze aziendali. Ricerca e innovazione, infrastrutture, trasformazione digitale e logistica offriranno prospettive diverse su investimenti, produttività e capacità di competere sui mercati internazionali. Un passaggio che porta al centro del dibattito non soltanto le misure economiche, ma le condizioni concrete in cui le imprese italiane sono chiamate a crescere. A condurre il confronto saranno Jole Saggese e Francesca Carollo, giornalista Mediaset, con un’analisi di Andrea Fontana, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor.

Il ruolo dei territori, la sicurezza e i nuovi equilibri politici saranno affrontati dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dal sottosegretario Andrea Ostellari, da Alessia Morani e dal giornalista Luca De Carolis de Il Fatto Quotidiano, in un dialogo condotto da Gaia Mombelli, giornalista di Sky TG24. Il presidente del Veneto Alberto Stefani sarà invece intervistato da Paolo Del Debbio, giornalista Mediaset, sul rapporto tra potere, consenso e responsabilità di governo. L’informazione attraverserà l’intero programma, non soltanto con le interviste e i dialoghi affidati a giornalisti di diverse testate, ma come tema di fondo. Il rapporto tra ciò che accade, il modo in cui viene raccontato e gli effetti che le narrazioni producono sull’opinione pubblica. La giornata si chiuderà con due appuntamenti che incrociano informazione, costume e società. Gianluigi Nuzzi intervisterà Paolo Del Debbio in occasione della presentazione del suo nuovo libro, 'Dio. Può dare senso alla vita un mistero incomprensibile?', una riflessione sul significato dell’esistenza e sullo smarrimento umano. Federico Palmaroli, in arte Osho, dialogherà con Gianluigi Nuzzi a partire dal libro 'Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale', rileggendo i fatti dell’attualità attraverso la lente della satira. La domenica il programma allargherà lo sguardo alle questioni che riguardano la crescita e la coesione sociale con il dialogo tra il sindaco di Treviso Mario Conte e Francesca Carollo sull’identità produttiva di Treviso e sul ruolo del territorio in un’Italia che produce. Con Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova, il confronto si concentrerà sul futuro della formazione: diritto allo studio, sostenibilità economica dell’università, finanziamento della ricerca, rapporto con le imprese e capacità di trattenere e attrarre talenti. Una riflessione con Janina Landau sul capitale umano come condizione essenziale per la crescita e la competitività del Paese.

La mattinata proseguirà con un confronto sulla violenza, il controllo e la libertà, a partire dal libro 'Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l’ha fatta' di Francesca Carollo e Moira Cucchi, con la partecipazione di Massimo Borgnis, direttore di Chi, dell’avvocato Laura Sgrò e di Ario Gervasutti, vicedirettore esecutivo del Gruppo Nem A chiudere la rassegna sarà il dialogo tra Giuseppe Cruciani, giornalista conduttore de La Zanzara, Roberto Parodi, Francesca Pascale, presidente dell’associazione I Colori della Libertà, e Francesca Carollo sulle ipocrisie, le libertà e le contraddizioni del nostro tempo. Al centro dell’incontro il nuovo libro di Cruciani, 'Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z. L’alfabeto del politicamente scorretto', una riflessione sul linguaggio, il dissenso e i confini del politicamente corretto. "Sono particolarmente orgogliosa di essere co-curatrice di Treviso d’Autore, perché la considero una straordinaria opportunità per contribuire a raccontare il Veneto. Una terra a cui sono profondamente legata e di cui apprezzo il carattere, la concretezza e la capacità di fare - spiega Francesca Carollo - Il Veneto rappresenta una delle espressioni più autentiche della capacità italiana di costruire, produrre e competere. Una terra in cui il lavoro, il coraggio imprenditoriale e l’innovazione sono parte di un’identità riconosciuta ben oltre i confini nazionali, ma che sa anche evolversi e guardare al futuro- Credo che la cultura e il confronto siano fondamentali per la crescita di una società e per la capacità di interpretare il presente, attraverso il dialogo tra idee e punti di vista differenti - prosegue Carollo - Una rassegna che vuole dare voce a un Veneto capace non solo di fare impresa e innovare, ma anche di interrogarsi sul presente, confrontarsi e contribuire attivamente al dibattito culturale e politico del Paese".

"Treviso d’Autore rappresenta una preziosa occasione di confronto e approfondimento sui grandi temi della contemporaneità, dall’attualità all’informazione e alla comunicazione, dalla politica alla geopolitica -conferma Mario Conte, sindaco di Treviso - Il valore di questo festival sta proprio nella sua capacità di offrire uno sguardo trasversale e plurale, mettendo a dialogo ospiti istituzionali, giornalisti, commentatori e protagonisti del mondo del web e dei social media. Voci, esperienze e sensibilità differenti che possono aiutarci a comprendere la complessità del presente, stimolando il pensiero critico e offrendo nuovi spunti di riflessione e nuove prospettive. Treviso si conferma così una città viva, aperta alle idee e al confronto, dove la cultura diventa uno strumento per interpretare il mondo che cambia".