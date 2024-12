Dipinto di Botticcelli venduto per 12,7 milioni di euro

Un'eccezionale opera giovanile di Sandro Botticelli, "La Vergine e il Bambino in trono", datata intorno al 1470, ha illuminato questa sera l'asta di Sotheby's a Londra: otto offerenti - alcuni dei quali tradizionalmente collezionisti d'arte contemporanea - hanno inseguito il dipinto in otto minuti di gara fino a raggiungere un prezzo finale di vendita di 10 milioni di sterline (circa 12,7 milioni di euro), ben al di sopra della stima di 2-3 milioni di sterline. Il risultato di questa sera stabilisce un nuovo punto di riferimento per un'opera giovanile dell'artista del Rinascimento fiorentino in asta e si colloca inoltre tra i prezzi più alti mai raggiunti per un'opera di Botticelli.

Acquistato da Lady Wantage nel 1904, il dipinto raffigurante la Vergine con il Bambino del giovane Botticelli è rimasto nella stessa collezione di famiglia per oltre un secolo. Poco studiato e in gran parte conosciuto solo grazie a fotografie in bianco e nero, l'opera era stata persa di vista, la sua ubicazione spesso indicata in modo errato, e ampiamente trascurato in monografie e mostre più recenti. La composizione dell'opera presenta forti analogie con la pala di Sant'Ambrogio di Botticelli del 1470 circa, oggi conservata agli Uffizi, considerata non solo il primo dipinto di grandi dimensioni dell'artista ma anche una delle sue prime pale d'altare. Realizzato su scala ridotta, questo dipinto era probabilmente destinato a un mecenate in cerca di una pala d'altare intima per la devozione privata.

All'inizio del XIX secolo fu ospitata nel Convento di San Giuliano a Firenze e da lì passò in una piccola cappella annessa a un gruppo di case coloniche in un paese vicino a Firenze, dove era venerata in un convalescenziario per malati. Passò poi alla famiglia di Giovanni Magherini Graziani. Il dipinto fu venduto dal celebre mercante italiano Elia Volpi a Harriet Sarah Jones Loyd, Lady Wantage nel maggio 1904 e da allora è rimasto nella sua famiglia. Nell'archivio della famiglia sono state conservate anche lettere relative all'acquisto dell'opera, che fanno luce sulle trattative tra Lady Wantage, il suo intermediario Sir Thomas Gibson Carmichael e Volpi.

Alex Bell, copresidente mondiale di Sotheby's per gli Old Masters, ha commentato al termine della vendita: "Nel 1904, una carismatica collezionista di nome Lady Wantage trascorse diversi mesi a negoziare l'acquisto di questa opera giovanile di Botticelli, straordinariamente bella e contemplativa. Dopo essersi finalmente assicurata il dipinto, lo portò a casa, dove da allora è stato ammirato da lei e dai suoi discendenti. Non visto in pubblico per quasi un secolo, è sfuggito all'attenzione dei principali studiosi del settore. Ora, finalmente, questo dipinto eccezionale è riemerso nell'arena pubblica e ha catturato l'attenzione di tutti coloro che lo hanno visto. Il loro entusiasmo era evidente nella sala di vendita stasera, quando il dipinto ha superato senza sforzo la sua stima massima, stabilendo un nuovo prezzo di riferimento per un'opera giovanile di uno dei più grandi maestri del Rinascimento italiano".

(di Paolo Martini)