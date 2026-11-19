La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano presenta la mostra 'Duomottocento', in programma dal 20 novembre 2026 al 23 febbraio 2027 presso la Sala Gian Galeazzo Visconti del Museo del Duomo. La mostra accompagna il visitatore alla scoperta di uno dei periodi più dinamici, complessi e decisivi nella storia della Cattedrale: il XIX secolo, epoca di grandioso fervore costruttivo in cui il Duomo completò la sua fisionomia e assunse il profilo inconfondibile che oggi lo rende celebre in tutto il mondo. Protagonisti dell’esposizione sono i documenti e i disegni conservati presso l’Archivio della Fabbrica del Duomo, corredati da opere provenienti dal Museo del Duomo e dal Cantiere marmisti. Tema ricorrente è l'intenso e fecondo dialogo instauratosi per quasi tutto il secolo tra la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Brera. Istituita a partire dal decreto napoleonico nel 1807, la Commissione d’Ornato pubblico legata a Brera ebbe infatti il compito di esaminare, approvare o modificare ogni opera pensata: architettonica, statuaria e pittorica destinata alla città e al Duomo, creando un ponte documentario di straordinaria ricchezza, qui valorizzato lungo tutto il percorso espositivo.

Il racconto del Duomo si intreccia con la grande storia del Risorgimento italiano: dal dominio napoleonico alla Restaurazione austriaca, dalle Cinque Giornate del 1848 – quando il tricolore fu issato sulla Madonnina e le campane suonarono a stormo – fino all’ingresso a Milano di Vittorio Emanuele II e Napoleone III e all’unità d’Italia. Questo contesto è restituito attraverso opere d’arte e cimeli storici, gentilmente concessi da istituzioni e prestigiose realtà milanesi e del territorio circostante, tra cui il Museo del Risorgimento, le Gallerie d’Italia, Palazzo Morando e il Museo Archeologico ed Ecomuseo del Granito di Mergozzo. Il loro contributo, parte integrante dell’esposizione, agevola la comprensione delle vicende storiche che hanno interessato la Cattedrale. A supporto della visita, in apertura e chiusura della mostra DuomOttocento, saranno proiettati dei contenuti multimediali, realizzati da ArtGlass, partner tecnico dell’iniziativa, che aiuteranno il visitatore a ripercorrere e visualizzare le vicende costruttive della Cattedrale e dei suoi cantieri per comprendere al meglio un secolo di grandi cambiamenti, non solo architettonici e artistici, ma anche politici e sociali, durante il quale il Duomo si è sempre confermato vero cuore pulsante e culla dell'identità cittadina. A complemento, il consueto percorso di visita del Museo del Duomo sarà corredato da una serie di approfondimenti: documenti per lo più provenienti dall’Archivio della Fabbrica, dedicati al restauro e alla manutenzione del Monumento, tema di centrale importanza soprattutto per l’Ottocento.

“Ogni pietra del Duomo di Milano custodisce una storia di fede, perseverante lavoro e profonda dedizione - dice mons. Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo di Milano e direttore dell’Area Cultura e Conservazione della Veneranda Fabbrica -. La mostra DuomOttocento racconta il secolo decisivo per il compimento della Cattedrale, quando architetti, scultori, operai e artisti raccolsero un’eredità secolare. Nell’Ottocento giunse così a compimento la visione rivoluzionaria di Gian Galeazzo Visconti: una cattedrale gotica in marmo bianco, destinata a elevarsi sulla Milano dei mattoni rossi e a divenire la casa di tutti i milanesi. Conoscerne i protagonisti, i progetti e le sfide significa riscoprire un’opera corale, custodita e rinnovata di generazione in generazione. Questa conoscenza è resa possibile dallo straordinario patrimonio dell’Archivio della Veneranda Fabbrica, una fonte inesauribile di tesori che custodisce la memoria del Duomo e della città di Milano e che continua ancora oggi a rivelare pagine preziose della loro storia. Grazie al costante impegno dell’Area Cultura e Conservazione nelle attività di ricerca, tutela e valorizzazione, documenti e opere sono restituiti a un dialogo fecondo, offrendo al pubblico nuovi strumenti interpretativi e qualificate opportunità di conoscenza. È una memoria viva, che trascende il tempo e continua a interpellare il presente, richiamando ciascuno alla responsabilità condivisa di custodire il Duomo quale Casa di Dio, simbolo identitario di Milano e patrimonio spirituale, storico e artistico da consegnare alle generazioni future".

"È un grande onore per l’Accademia di Belle Arti di Brera, nell’anno in cui ricorrono i 250 anni dalla sua fondazione, poter contribuire alla realizzazione della mostra DuomOttocento che restituisce la complessità di una stagione nella quale il compimento della Cattedrale di Milano si intreccia profondamente con la storia delle istituzioni artistiche e culturali della città. Il rapporto tra la Veneranda Fabbrica del Duomo e l’Accademia di Belle Arti di Brera testimonia il ruolo centrale che il confronto tra saperi, competenze e sensibilità artistiche ha svolto nella definizione del volto del Duomo così come oggi lo conosciamo. Riscoprire oggi questa stagione significa riconoscere nell’incontro tra ricerca, formazione e responsabilità conservativa una componente essenziale della storia del Duomo e, al tempo stesso, riaffermare l’attualità della collaborazione tra istituzioni nella conoscenza, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale"sottoliena il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera prof. Franco Marrocco.

Per tutta la durata della mostra, una serie di podcast integrerà e arricchirà il progetto espositivo con nuovi contenuti audio digitali, offrendo ai visitatori uno strumento di accompagnamento e approfondimento. Attraverso curiosità e aneddoti sulle opere esposte e sui loro protagonisti, il podcast consentirà di immergersi nella Milano dell’Ottocento e nel contesto storico italiano dell’epoca, dando voce ad emozioni, dubbi e riflessioni di importanti personaggi, architetti e artisti che animarono i ferventi cantieri della Cattedrale. Tutti i podcast saranno pubblicati sulle piattaforme Spotify, Spreaker e YouTube della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e sul sito duomomilano.it alla pagina dedicata.

Nell’ambito dell’iniziativa 'Milano al Duomo', le giornate di accesso gratuito al Complesso Monumentale promosse dalla Veneranda Fabbrica per il 2026, che mirano a rendere il Duomo sempre più accessibile e valorizzarne il patrimonio storico, artistico e culturale, il Museo del Duomo di Milano sarà accessibile gratuitamente ogni ultima domenica del mese. Accanto alle aperture gratuite, individuate in corrispondenza di ricorrenze significative per la tradizione religiosa e civile della città, il programma propone un calendario di visite guidate speciali dedicate alla mostra DuomOttocento. Le visite, condotte da guide esperte della Veneranda Fabbrica, si terranno domenica 29 novembre, domenica 27 dicembre e domenica 31 gennaio, alle 11 e alle 16. A queste si aggiungeranno due appuntamenti speciali con le curatrici della mostra, venerdì 15 gennaio e venerdì 12 febbraio, sempre alle 11 e alle 16. Le curatrici della mostra, quotidianamente impegnate nell’Archivio della Veneranda Fabbrica, accompagneranno i visitatori in un percorso esclusivo tra opere, disegni e documenti, svelando curiosità, storie e retroscena delle grandi trasformazioni ottocentesche della Cattedrale. Un’esperienza unica per conoscere da vicino il patrimonio archivistico dell’ente e approfondire le vicende che hanno dato al Duomo l’aspetto che oggi conosciamo.