E' 'Murdoku mania', in libreria arriva il secondo libro

Non si ferma la “Murdoku mania”: in libreria arriva il secondo libro. Ottanta nuovi casi da risolvere, cinque epoche storiche da attraversare e nuove regole per mettere alla prova intuito e capacità deduttive. E' "Murdoku", il libro-game ideato dal canadese Manuel Garand che combina rompicapi logici e indagini su omicidi misteriosi. Il secondo volume, intitolato "Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo", è pubblicato da oggi da Magazzini Salani (pagine 224, 14,90 euro)..

Il nuovo capitolo arriva dopo il successo del primo volume, che ha raggiunto 11 ristampe e superato le 160mila copie vendute in Italia, un risultato che ha contribuito a portare il genere dei libri-gioco investigativi al centro dell'attenzione del mercato editoriale, intercettando lettori interessati ai misteri e alle sfide di logica.

Il meccanismo alla base di Murdoku resta quello che ha caratterizzato il primo volume: osservare la scena del crimine, raccogliere gli indizi, individuare i responsabili e completare correttamente una griglia attraverso un procedimento deduttivo ispirato alle regole del sudoku. In ogni riga e colonna deve comparire un solo personaggio, mentre gli elementi presenti negli scenari – dagli oggetti agli animali, fino agli arredi – contribuiscono a ricostruire la soluzione del caso. La novità del secondo libro è l'ambientazione. Una macchina del tempo conduce il lettore attraverso cinque epoche: Medioevo, Far West, Età dei pirati, Preistoria e Antico Egitto. Castelli, galeoni, saloon, tigri dai denti a sciabola e piramidi fanno da sfondo alle nuove indagini, ciascuna caratterizzata da personaggi e indizi legati al periodo storico di riferimento. Ogni capitolo introduce inoltre regole speciali, pensate per diversificare le prove e rendere il percorso più articolato. Gli 80 enigmi sono organizzati secondo un livello di difficoltà crescente, con l'obiettivo di coinvolgere sia chi si avvicina per la prima volta al genere sia chi ha già affrontato le sfide del primo volume.

Originario di Montréal, in Canada, Manuel Garand è un ideatore di rompicapi i cui lavori sono apparsi anche sul "Financial Times". "Con Murdoku" ha sviluppato una formula che intreccia logica, narrazione e investigazione, trasformando il lettore nel protagonista di una serie di casi da risolvere.

Il successo del primo volume si inserisce in un interesse più ampio per i prodotti editoriali che propongono un'esperienza interattiva, nella quale la lettura si accompagna alla partecipazione diretta. Come sottolineato da Marco Figini, direttore editoriale di Magazzini Salani, il fenomeno Murdoku "testimonia la crescita di libri capaci di combinare gioco, racconto e ragionamento, offrendo un'alternativa alle forme tradizionali di intrattenimento digitale". (di Paolo Martini)