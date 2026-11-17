La mostra “Edward Hopper: New York e oltre”, in corso a Palazzo Blu di Pisa fino al 7 marzo 2027 ha raggiunto quota 30mila visitatori ad un solo mese dall’apertura al pubblico, a cui si aggiungo altri 20mila biglietti già venduti e prenotati. Dati estremamente positivi che si accompagnano alle prenotazioni delle visite guidate dedicate alle scuole, con 279 gruppi prenotati e ai laboratori didattici, sempre per le scuole, con oltre 150 gruppi prenotati. Sono inoltre oltre 200 i gruppi prenotati per le visite guidate degli adulti.

La mostra “Edward Hopper: New York e oltre” è dedicata a uno dei più importanti artisti americani del Novecento, la cui opera ha profondamente influenzato il modo di rappresentare la modernità, la città e l’esperienza dell’uomo contemporaneo. Il progetto riunisce oltre 150 opere tra dipinti a olio, disegni, acquerelli, acqueforti di Edward Hopper e di alcuni dei suoi più significativi contemporanei, provenienti dalle collezioni del Whitney Museum of American Art di New York, insieme a una selezione di materiali d’archivio legati alla vita e alla carriera dell’artista. L’esposizione è organizzata dal Whitney Museum of American Art, New York in collaborazione con Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa, e curata da Barbara Haskell, curatrice presso il Whitney Museum of American Art, insieme a Caroline Webb, assistente curatrice del Whitney Museum of American Art.

La mostra offre una visione ampia dell’intera carriera di Hopper attraverso i luoghi che hanno segnato la sua formazione e il suo immaginario: New York, Parigi e il New England. È attraverso questa geografia, insieme reale e mentale, che l’artista costruisce una delle visioni più riconoscibili del Novecento americano, fatta di architetture, paesaggi e figure apparentemente immobili, di luci nette e spazi sospesi, di silenzi e tensioni che restituiscono la complessità della vita moderna. Il Whitney Museum of American Art, New York, una delle più autorevoli istituzioni internazionali dedicate all’arte moderna e contemporanea, conserva la più importante raccolta al mondo di opere di Edward Hopper e rende possibile, attraverso le proprie collezioni e il proprio patrimonio documentario, la realizzazione di questa grande esposizione a Pisa. Il Whitney fu inoltre tra le prime istituzioni ad acquisire le opere dell’artista americano, contribuendo a riconoscere e sostenere la sua ricerca quando era ancora in corso.

Prosegue il public program, con gli incontri di approfondimento per accompagnare il pubblico alla scoperta dell’artista e dell’America del Novecento. Appuntamento il 19 novembre con lo storico dell’arte Stefano Zuffi, divulgatore scientifico della mostra in Italia, che sarà a Pisa per l’incontro dal titolo “Hopper. Luci e solitudine della scena americana”.

Dalla formazione parigina agli scenari dell’America del Novecento, l’incontro ripercorre la costruzione di un linguaggio originale, capace di cogliere nelle architetture, nei paesaggi e nei gesti quotidiani la poesia del silenzio, le distanze tra le persone e le piccole speranze delle loro esistenze. Un percorso nel quale trova spazio anche la presenza della moglie Jo, compagna di vita e figura centrale nell’attività dell’artista. L’incontro si terrà a partire dalle ore 17.00, a ingresso libero con prenotazione su eventbrite.it.

La mostra è anche un'opportunità per costruire e rafforzare le già solide collaborazioni con il territorio, sia dal punto di vista del tessuto commerciale e turistico della città, grazie alle collaborazioni con Federalberghi e Confcommercio Pisa, sia in ambito sportivo - il 22 novembre all'Ippodromo di San Rossore verrà conferito il Premio Edward Hopper - che naturalmente in ambito culturale con una rassegna cinematografica “Luci e attese: Il fascino di Hopper nel cinema di Hitchcock, Argento, Lynch e Antonioni”, che, fino al 20 gennaio 2027, sarà proposta, in collaborazione con il Cineclub, presso il Cinema Arsenale. Il progetto si arricchisce della collaborazione di Unicoop, in qualità di partner tecnico, Autolinee Toscane, come mobility partner, con una livrea dedicata e una tariffa agevolata per l’ingresso in mostra riservata a dipendenti, clienti e abbonati AT, Radio Monte Carlo come Radio Ufficiale e Vivaticket come ticketing partner.