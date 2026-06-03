circle x black
Cerca nel sito
 

Festival, dal 19 al 21 giugno a Nardò terza edizione La Neretina, tra gli ospiti Sangiuliano, Osho e Poli Bortone

sponsor

Festival, dal 19 al 21 giugno a Nardò terza edizione La Neretina, tra gli ospiti Sangiuliano, Osho e Poli Bortone
03 giugno 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dal 19 al 21 giugno la Villa Comunale di Nardò ospiterà la terza edizione de 'La Neretina. Festival della Cultura Controcorrente', una rassegna che in pochi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nel panorama culturale salentino, diventando uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate pugliese, grazie anche al eterminante sostegno istituzionale del Comune di Nardò e della Provincia di Lecce - Salento d’Amare, con il sindaco Giuseppe “Pippi” Mellone e l’assessore Pierpaolo Giuri che hanno sostenuto la rassegna sin dalla sua nascita.

CTA

Il programma dell’edizione 2026 si apre venerdì 19 giugno con Francesco Borgonovo, tra i più noti editorialisti italiani, protagonista di un incontro dedicato ai temi dell’attualità e del pensiero contemporaneo attorno al suo volume 'Aretè. La decadenza e il coraggio' (Liberilibri). Grande attesa il sabato per Gennaro Sangiuliano, saggista e già Ministro della Cultura che parlerà del suo ultimo tomo incentrato su Erdogan edito da Mondadori, e per Alessandro Sallusti, firma storica dell’informazione italiana, che dialogherà col giornalista Tgr Rai Puglia Gianluca Veneziani ragionando sulle pagine del testo 'L’eresia liberale' (Rizzoli) scritto proprio dal direttore di Libero. Domenica 21 giugno, invece, vedrà tra gli ospiti Federico Palmaroli in arte Osho, fenomeno comunicativo e autore satirico capace di raccontare l’Italia con ironia e immediatezza, nelle pagine del libro 'Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale' (Rai Libri). Spazio anche alla letteratura e all’approfondimento con Flavio De Marco, che dibatterà sulla figura di Carmelo Bene assieme al sindaco leccese Adriana Poli Bortone, mentre il gran finale verrà affidato a Mino Taveri, volto amatissimo della televisione italiana, protagonista di una serata dedicata allo sport e al racconto del calcio contemporaneo insieme al giornalista neretino Raffaele Pappadà.

Tre giorni intensi di incontri, libri, dialoghi e spettacolo che renderanno Nardò autentica capitale della cultura salentina, confermando La Neretina come un laboratorio permanente di idee e confronto libero, aperto a tutte le sensibilità culturali, spiegano gli organizzatori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
La Neretina Festival della Cultura Controcorrente Nardò Salento Cultura Controcorrente Puglia
Vedi anche
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza