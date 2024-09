Fiera Libro Francoforte 2024, Mazza: “Francobollo è simbolo del lavoro svolto”

“Questo francobollo è una cosa concreta. Quando il 20 ottobre sarà tutto finito, il nostro cassetto dei ricordi sarà pieno. Però avremo fantasia, memoria e questo francobollo ci ricorderà tangibilmente che abbiamo fatto un lavoro e speriamo di aver fatto un buon lavoro tutti assieme, autori, editori e noi che ce la stiamo mettendo tutta”. Sono le parole di Mauro Mazza, Commissario Straordinario per il coordinamento della partecipazione dell’Italia, in qualità di ospite d’onore, alla Fiera del Libro 2024 di Francoforte, a margine della cerimonia di emissione del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all’Italia Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.